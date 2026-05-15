Nova raven tekmovanja in veliki finale v Beogradu

Medtem ko kava ostaja nepogrešljiv del vsakdana, baristi pa vse pogosteje premikajo meje svoje obrti in vsako skodelico spreminjajo v osebni podpis, regionalna kavna scena dobiva novo poglavje. Barcaffè Barista Cup 2026 , najpomembnejše in najprestižnejše tekmovanje v pripravi kave v regiji, odpira prijave. Regionalno tekmovanje uvaja novo polfinalno fazo, prijave pa so odprte od 15. maja do 15. junija, veliki finale pa bo 1. oktobra v Beogradu.

Po izjemnem zanimanju in rasti tekmovanja v preteklih letih Barista Cup tudi letos združuje najboljše bariste iz Hrvaške, Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine ter jim ponuja priložnost, da na regionalni ravni pokažejo svoje znanje, natančnost in ustvarjalnost.

Prijave so odprte od 15. maja od 10. ure do 15. junija do 23.59, vsi zainteresirani pa se lahko prijavijo prek uradne spletne strani Barcaffè Barista Cupa. Tako kot v preteklih letih prijavni postopek vključuje izpolnitev prijavnega obrazca ter nalaganje videogradiva, v katerem kandidati predstavijo svoje veščine, tehniko in osebni pristop k pripravi kave.

Foto: D. Kokorić/Kabinet portre

Letošnja izvedba prinaša največjo spremembo doslej

Letošnji Barcaffè Barista Cup prinaša največjo spremembo v formatu tekmovanja doslej – uvedbo polfinalne faze, ki bo potekala v vsaki od sodelujočih držav. Po izboru prispelih video prijav bodo najboljši kandidati dobili priložnost, da svoje znanje in veščine predstavijo v živo pred strokovnimi sodniki.

Na polfinalnem tekmovanju bodo kandidati pripravljali espresso in svoj avtorski signature drink, pri čemer bo poudarek na tehnični natančnosti, ustvarjalnosti in kakovosti predstavitve. Njihove nastope bo ocenjevala strokovna žirija, sestavljena iz senzoričnih sodnikov in tehničnega sodnika, ki bodo presojali celovito baristično znanje ter pristop k pripravi kave.

Najboljši med najboljšimi v boju za naziv "naj bariste v regiji"

V zaključni del tekmovanja se bo uvrstilo skupno 10 najboljših baristov iz regije. Vsaka država bo imela zagotovljenega enega predstavnika, preostali finalisti pa bodo izbrani na podlagi skupne kakovosti prijav in rezultatov v polfinalni fazi tekmovanja.

Veliki finale bo potekal 1. oktobra 2026 v kultnem beograjskem prostoru Fabrika, kjer se bodo finalisti pred občinstvom in strokovno žirijo pomerili v izzivih, ki združujejo tehniko, ustvarjalnost in osebni izraz. Tako kot doslej tekmovanje vključuje pripravo espressa, latte art in avtorskega "signature drinka", skozi katere imajo tekmovalci priložnost povedati svojo kavno zgodbo.

Zmagovalca tekmovanja čakata denarna nagrada v višini 5.000 evrov in prestižni naziv najboljšega barista v regiji.

Foto: D. Kokorić/Kabinet portre

Strokovno žirijo Barcaffè Barista Cupa 2026 bo vodil glavni sodnik Aleš Gorenc, v vlogi ostalih strokovnih sodnikov pa bodo sodelovali Jovan Zdravković, Nik Oroši, Filip Lipnik in Matija Matijaško.



Za tehnični del ocenjevanja bo zadolžen Toni Matas, podporo pri pripravi tekmovanja pa bo zagotavljal Marko Podbrežnički.

Priložnost za vidnost, razvoj in povezovanje

Barcaffè Barista Cup se je v zadnjih letih uveljavil kot eno najpomembnejših regionalnih srečanj kavne scene – prostor, kjer se srečujejo talent, znanje, ustvarjalnost in vrhunsko baristično mojstrstvo. A to tekmovanje prinaša veliko več kot le uvrstitev; odpira vrata novim profesionalnim priložnostim, sodelovanjem in stikom ter ponuja priložnost, da svoje delo predstaviš ljudem, ki soustvarjajo industrijo kave v regiji.

V svetu, kjer je vsaka skodelica odraz osebnosti, znanja in strasti, je Barcaffè Barista Cup priložnost, da prav tvoj podpis stopi v ospredje. Če verjameš v svoje veščine, imaš rad izzive in si želiš stati ob boku najboljšim, je zdaj pravi trenutek za prijavo. Morda se prav tukaj začenja tvoje največje profesionalno poglavje.

Srečno!

Naročnik oglasne vsebine je ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.