Pevka Helena Blagne je na omrežju Facebook sporočila, da je njen sin Kristijan danes magistriral iz prava na New York University (NYU) School of Law, eni največjih in najboljših pravnih fakultet na svetu.

Pred približno dvema letoma je Kristijan Blagne z odliko magistriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa se je podal na nadaljnji študij v New York, kjer ga je večkrat obiskala tudi njegova mama Helena Blagne. Danes je tam uspešno končal študij. Blagne ponosa ob tem ni skrivala.

"Težko opišem, koliko ponosa, ganjenosti in sreče nosi ta trenutek," je zapisala slovenska pevka, in poudarila, da "za vsakim velikim uspehom stojijo leta dela, odpovedovanja, poguma in vztrajnosti, a tudi ljubezen, podpora in družina, ki stoji ob strani v vseh najtežjih in najlepših trenutkih."

"Danes se je vse to zlilo v trenutek, ki ga bom nosila v srcu vse življenje. Ko vidiš svojega otroka stopati med najboljše, razumeš, da obstajajo trenutki, ki osmislijo vse. Za takšne trenutke je vredno živeti," je sklenila zapis.