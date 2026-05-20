Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
20. 5. 2026,
20.30

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21

Natisni članek

Natisni članek
New York študij sin Helena Blagne

Sreda, 20. 5. 2026, 20.30

1 ura, 15 minut

Sin Helene Blagne magistriral na eni največjih in najboljših pravnih fakultet

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21
Helena Blagne | Kristijan Blagne | Foto FB/Helena Blagne

Kristijan Blagne

Foto: FB/Helena Blagne

Pevka Helena Blagne je na omrežju Facebook sporočila, da je njen sin Kristijan danes magistriral iz prava na New York University (NYU) School of Law, eni največjih in najboljših pravnih fakultet na svetu.

Pred približno dvema letoma je Kristijan Blagne z odliko magistriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa se je podal na nadaljnji študij v New York, kjer ga je večkrat obiskala tudi njegova mama Helena Blagne. Danes je tam uspešno končal študij. Blagne ponosa ob tem ni skrivala. 

"Težko opišem, koliko ponosa, ganjenosti in sreče nosi ta trenutek," je zapisala slovenska pevka, in poudarila, da "za vsakim velikim uspehom stojijo leta dela, odpovedovanja, poguma in vztrajnosti, a tudi ljubezen, podpora in družina, ki stoji ob strani v vseh najtežjih in najlepših trenutkih." 

"Danes se je vse to zlilo v trenutek, ki ga bom nosila v srcu vse življenje. Ko vidiš svojega otroka stopati med najboljše, razumeš, da obstajajo trenutki, ki osmislijo vse. Za takšne trenutke je vredno živeti," je sklenila zapis. 


Helena Blagne
Trendi Kako je Helena Blagne z elegantno kombinacijo navdušila ulice New Yorka?
Helena Blagne, pevka
Trendi Helena Blagne se je oboževalcem javila iz New Yorka
Helena Blagne, Kristijan Blagne Zaman
Trendi Sin Helene Blagne na pravni fakulteti magistriral z odliko
Helena in Kristijan Blagne
Trendi Sin Helene Blagne kariero gradi na veleposlaništvu v Rimu
New York študij sin Helena Blagne
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.