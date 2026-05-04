mačke mačka Hišni ljubljenčki

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 8.10

Kako si mačke izberejo svojo najljubšo osebo?

mačka | Foto Shutterstock

Nekateri pravijo, da se mačke najraje zvijejo v naročju tistega, ki si tega najmanj želi. A resnica je drugačna: mačke niso hladne ali vzvišene živali, temveč zelo čuteče, inteligentne in pogosto tudi močno navezane na ljudi. V gospodinjstvih z več člani si običajno izberejo eno osebo, ki ji najbolj zaupajo in ob kateri najraje preživljajo čas.

Mačke niso nezainteresirane, temveč izbirčne pri tem, komu bodo namenile svojo pozornost. Najpogosteje se navežejo na človeka, ki jim posveča največ časa in se trudi razumeti njihovo vedenje.

Če prepoznate mačje signale, razumete njeno govorico telesa in se odzivate na njene potrebe, boste zanjo bolj privlačni. Mačke cenijo občutek varnosti in predvidljivosti, zato raje izberejo osebo, ob kateri se počutijo sproščeno.

Pomemben dejavnik je tudi značaj mačke. Umirjene mačke pogosto izberejo tišje in bolj zadržane ljudi, medtem ko bodo igrive in energične mačke raje poiskale nekoga, ki se z njimi aktivno ukvarja. Njihova izbira pogosto odraža tudi naš življenjski slog.

Kako okrepiti odnos z mačko?

Če želite z mačko vzpostaviti močno vez, je ključna kombinacija časa, pozornosti in razumevanja.

Preživljanje skupnega časa je bistveno. Ni pomembno, kaj počnete, odnos lahko močno poglobijo tako igra kot počitek ali preprosto skupno poležavanje na kavču.

Dobro je, da se prilagodite njenim navadam. Če rada opazuje okolico, ji uredite udoben prostor ob oknu. Če je zelo aktivna, ji omogočite več gibanja in igre. Ko odkrijete, kaj jo veseli, to vključite v vsakdan.

Pomembna je tudi komunikacija. Pogovarjajte se z njo, opazujte njene odzive in se naučite razlikovati med različnimi mijavki. Čeprav ne razume besed, zazna vašo pozornost.

Tudi dotik ima velik pomen. Redno božanje in nežna bližina pomagata, da se mačka počuti varno. Sčasoma bo vedno raje iskala družbo osebe, ob kateri dobi največ topline.

