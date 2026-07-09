Distributer Mueller Drogerija je iz prodaje odpoklical Classic Dog pasji prigrizek Ovčji vampi nemškega proizvajalca Woko Tierbedarf. Razlog za odpoklic je prisotnost salmonele.

Serijska oznaka izdelka je 488968, čas prodaje pa 11. september do 31. december 2025.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom svetuje, da v kolikor še hranijo sporni izdelek, z njim ne hranijo svojih psov, temveč ga zavržejo oziroma vrnejo na mesto nakupa.