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Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
13.14

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
odpoklic odpoklic izdelka umik izdelka Hišni ljubljenčki

Četrtek, 9. 7. 2026, 13.14

29 minut

Odpoklic pasjega prigrizka ovčji vampi, 250 gramov

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ovčji vampi | Serijska oznaka izdelka je 488968, čas prodaje pa 11. september do 31. december 2025. | Foto Mueller Drogerija

Serijska oznaka izdelka je 488968, čas prodaje pa 11. september do 31. december 2025.

Foto: Mueller Drogerija

Distributer Mueller Drogerija je iz prodaje odpoklical Classic Dog pasji prigrizek Ovčji vampi nemškega proizvajalca Woko Tierbedarf. Razlog za odpoklic je prisotnost salmonele.

Serijska oznaka izdelka je 488968, čas prodaje pa 11. september do 31. december 2025.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom svetuje, da v kolikor še hranijo sporni izdelek, z njim ne hranijo svojih psov, temveč ga zavržejo oziroma vrnejo na mesto nakupa.

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