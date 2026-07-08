Imate novega kužka? To ga morate čim prej naučiti.

Prihod novega kosmatinca v dom prinaša ogromno veselja, smeha in seveda prikupnih trenutkov, a hkrati postavi temelje za vso njegovo prihodnost. Prvi tedni, ko se mladiček ali posvojen kuža privaja na novo okolje, so ključni za njegov razvoj in vzpostavljanje vzorcev obnašanja. Namesto učenja zabavnih trikov, kot sta dajanje tace in kotaljenje, se je na začetku treba osredotočiti na osnovne življenjske veščine. Pravilna vzgoja od prvega dne namreč prepreči marsikatero vedenjsko težavo v odraslosti ter poskrbi, da bo vaše skupno življenje varno, mirno in polno medsebojnega zaupanja.

Spoznavanje pravil novega doma zahteva potrpežljivost, doslednost in veliko pozitivne motivacije, na samem vrhu vašega seznama prioritet pa morajo biti naslednje lekcije.

Čistoča v hiši in sobna vzgoja

Prva in najnujnejša naloga vsakega skrbnika je učenje sobne čistoče. Kužki imajo majhen mehur in hitro prebavo, zato potrebujejo jasna navodila, kje je opravljanje potrebe zaželeno. Skrivnost uspeha tiči v predvidevanju in oblikovanju trdne rutine, kar pomeni izhod na prosto takoj po spanju, po vsakem obroku, po intenzivni igri in tik pred počitkom. Ko kuža opravi potrebo zunaj, ga je treba takoj glasno pohvaliti in nagraditi s slastnim priboljškom, da v svojih možganih poveže zunanje okolje s pozitivno izkušnjo. Kaznovanje za nesreče, ki se zgodijo v stanovanju, je povsem nepravilno in neučinkovito, saj lahko pri živali sproži strah, zato je ključno le dosledno nagrajevanje pravilnega vedenja.

Odziv na lastno ime in zanesljiv odpoklic

Učenje odpoklica je brez dvoma najpomembnejša lekcija, ki lahko kužku v kritičnem trenutku reši življenje. Vse se začne z grajenjem močne povezave z njegovim imenom, ki mora za psa vedno pomeniti nekaj čudovitega, kot sta hrana in igra. Šele ko se kuža ob klicu imena zanesljivo in z veseljem obrne proti vam, lahko začnete graditi ukaz za prihod, na primer "pridi" ali "tukaj". Ta vaja se sprva izvaja v mirnem domačem okolju brez motenj, kjer je uspeh zagotovljen, šele kasneje pa se učenje prenese na prosto. Zanesljiv odpoklic lastniku omogoča sproščene sprehode brez nenehnega strahu, da bi pes pobegnil za divjadjo ali stekel proti prometni cesti.

Navajanje na samoto in preprečevanje ločitvene tesnobe

Psi so izrazito družabna bitja, zato je zanje ločitev od njihovega človeškega krdela povsem nenaravna. Če mladega psa ne naučite, kako samozavestno in mirno preživljati čas sam, tvegate razvoj ločitvene tesnobe, ki vodi v uničevanje pohištva, nenehno lajanje ali tuljenje. Trening samote se začne z zelo kratkimi intervali, ko zapustite prostor le za nekaj sekund ali minut, medtem ko se pes ukvarja z varno igračo ali žvečilko. Te odhode in prihode izvajajte popolnoma mirno, brez dolgih poslavljanj ali pretiranega navdušenja ob vrnitvi. Kuža mora preprosto spoznati, da je vaša odsotnost povsem običajen del dneva in da se boste vedno zanesljivo vrnili domov.

Nadzor nad ugrizi in pravilna igra z ljudmi

Mladički raziskujejo svet z gobčkom, njihovi mlečni zobje pa so ostri kot iglice. Ko se igrajo s svojimi sorojenci v leglu, prek njihovega odziva spoznavajo meje in se učijo nadzorovati moč svojega ugriza, to lekcijo pa morajo nadaljevati tudi v novem domu. Kadar vas kuža med igro premočno ugrizne v roko ali oblačila, morate igro takoj prekiniti, spustiti visok zvok nelagodja in se za kratek čas obrniti stran. S tem psu sporočite, da ostri zobje pomenijo konec zabave. Namesto človeških rok mu za igro vedno ponudite primerne igrače ali vrvi, s čimer ga usmerite v pravilno obnašanje in preprečite razvoj grobosti.

Socializacija in spoznavanje zunanjega sveta

Novi družinski član mora postati stabilen in neustrašen sopotnik v vseh življenjskih situacijah, kar dosežemo s pravilno zgodnjo socializacijo. To ne pomeni le spoznavanja drugih psov, ampak postopno in pozitivno izpostavljanje različnim zvokom, okoljem, ljudem vseh starosti, prometu in obiskom veterinarja. Vsaka nova izkušnja mora biti nadzorovana in opremljena z nagradami, da pes okolice ne doživlja kot grožnjo, temveč kot nekaj prijetnega. Dobro socializiran pes bo odrasel v samozavestnega življenjskega sopotnika, ki se ne bo odzival s strahom ali agresijo, ko bo srečal neznane predmete ali stopil v novo okolje.

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