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Avtor:
B. G.

Sreda,
22. 7. 2026,
19.55

Osveženo pred

27 minut

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Xzibit mačka Instagram

Sreda, 22. 7. 2026, 19.55

27 minut

Slavni raper Xzibit po zaslugi svoje 20-letne mačke znova navdušil splet

Avtor:
B. G.

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Xzibit | Foto Xzibit/Instagram

Foto: Xzibit/Instagram

Ameriški raper in igralec Xzibit je znova navdušil oboževalce, ko je na družbenih omrežjih razkril, da je njegova mačka Thunder Cat še vedno z njim – več kot dve desetletji po tem, ko je zaslovel kot voditelj kultne oddaje Pimp My Ride na MTV.

Potem ko je Xzibit pred nekaj dnevi na Instagramu objavil fotografijo svoje mačke Thunder Cat, je doživel ponovno slavo. Fotografija je dobila veliko pozornosti ter več kot 188 tisoč všečkov in 7.900 komentarjev. Številne ni navdušilo le to, da ima raper mačko, temveč tudi dejstvo, da je ta dosegla izjemno visoko starost 20 let. 

Enainpetdesetletni raper in Thunder Cat sta torej skupaj še iz časa izjemno priljubljene serije Pimp My Ride, ki so jo na MTV predvajali od leta 2004 do 2007. Novica je tako sprožila val nostalgičnih odzivov in humornih komentarjev. 

Razkril, kako je dočakala več kot 20 let

Ker so uporabniki družbenih omrežij pokazali tako veliko zanimanje za Thunder Cat, jim je Xzibit kmalu dal še več. Ne samo, da jo na Instagramu zdaj redno objavlja, ampak ji je celo odprl lasten profil z imenom thunderxcat, kjer ima že več kot 29 tisoč sledilcev. Profil zanjo je naredil tudi na družbenih omrežjih TikTok in Snapchat.

Po velikem zanimanju je objavil še videoposnetek, v katerem je razkril, kako skrbi za svojo dolgoletno mačjo spremljevalko in kako je dosegla takšno starost. "Najpogostejše vprašanje je: kako je lahko živela tako dolgo? Več kot 20 let. Tukaj je odgovor," je zapisal ob objavi.

Raper pravi, da je skrivnost v dosledni in predani skrbi, predvsem pa v tem, da ima svojo mačko preprosto rad. Thunder Cat vsak dan dobiva kombinacijo suhe in mokre hrane, ob posebnih priložnostih pa jo razveseli tudi z njeno najljubšo poslastico.

Ob tem je razkril, da je imela v preteklosti težave z ledvicami in ščitnico, zaradi česar ji veterinar redno daje tekočino po infuziji, kar po njegovih besedah pomembno prispeva k njenemu dobremu zdravstvenemu stanju in dolgoživosti.

Poudaril je, da sta pri starejših hišnih ljubljenčkih ključnega pomena redna veterinarska oskrba in prilagojena prehrana.

Thunder Cat dobiva več pozornosti kot on

Thunder Cat je bila v zadnjih dneh objavljena v več ameriških medijih, med njimi so o njej poročali portali TMZ, Entertainment Tonight in Today Show, pri čemer je raper dodal, da zadnji ni o njem nikoli poročal, o njegovi mački pa je.

V intervjuju za Entertainment Tonight je razkril, da si ljudje želijo še več Thunder Cat: "Ljudje hočejo, da ji nadenem kamero in v živo predvajam. Ne vem, ali se hočem iz raperja spremeniti v mačjega očeta," je povedal šaljivo.

Dodal je še, da se z njo pogovarja in da jo redno obiskuje medicinska sestra, ki ji daje tekočino po infuziji. "Ne zanima me, koliko stane, da ostane živa, to bom počel, dokler bo živela kakovostno življenje."

Xzibit mačka Instagram
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