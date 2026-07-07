To rastlino mačke obožujejo še bolj kot mačjo meto

Večina lastnikov mačk pozna "čarobne" učinke mačje mete na njihove ljubljenke, ki ob vonju te rastline postanejo klobčič energije, ki se valja in prede. Manj mačjih varuhov pa ve, da obstaja rastlina, ki ima na mačke še močnejši učinek in deluje celo na tiste, ki jim mačja meta sploh ne diši. Spoznajte matatabi, rastlino iz družine kivijev, ki izvira iz Azije in ki postaja prava uspešnica med lastniki mačk.

Matatabi (Actinidia polygama), v angleščini znana tudi kot "silver vine", je posebna vrsta vzpenjavke, ki izvira iz gorskih regij Japonske, Kitajske in Rusije. Zanimivo je, da spada v isto botanično družino kot kivi. Na Japonskem in Kitajskem jo že stoletja uporabljajo v tradicionalni medicini kot zdravilno zelišče za ljudi, medtem ko jo mačkam že od nekdaj ponujajo kot ultimativno zabavo in terapevtski pripomoček.

Rastlina matatabi Foto: Shutterstock

Zakaj je matatabi močnejši od mačje mete?

Čeprav je mačja meta najbolj prepoznavna, statistika kaže, da se približno vsaka tretja mačka nanjo sploh ne odzove, saj je ta odziv genetsko pogojen. Tukaj pa vstopi matatabi. Znanstvene raziskave so potrdile, da se več kot 80 odstotkov mačk izjemno pozitivno odzove na to azijsko rastlino. Še bolj fascinantno pa je, da je matatabi navdušil skoraj tri četrtine tistih mačk, ki so do klasične mačje mete popolnoma ravnodušne.

Skrivnost te moči se skriva v kemični sestavi. Medtem ko mačja meta vsebuje le eno aktivno sestavino, ki privlači mačke (nepetalakton), matatabi v sebi skriva kar dve različni aktivni spojini, aktinidin in dihidroaktinidiolid. Ta koktajl aromatičnih snovi sproži v mačjih možganih še intenzivnejši občutek ugodja in evforije.

Kako deluje in kako se mačke obnašajo?

Ko mačka zazna vonj matatabija, se sproži naraven, evforičen odziv, ki običajno traja od pet do trideset minut. Rastlina ne povzroča odvisnosti in je za mačko popolnoma varna ter nestrupena.

Foto: Shutterstock

Med to izkušnjo boste pri mački opazili intenzivno lizanje in drgnjenje z brado ter lici ob rastlino, valjanje po hrbtu, glasno predenje, tek, skakanje in igrivo lovljenje namišljenih predmetov. Po koncu akcije pa običajno nastopi faza globoke sprostitve in širokega zehanja. Ta privlačnost sicer ne velja le za domače mačke, saj se na matatabi enako evforično odzivajo tudi velike mačke v divjini, kot so levi, leopardi in jaguarji.

Glavne prednosti za zdravje in dobro počutje

Poleg tega, da je opazovanje mačke pod vplivom matatabija zabavno, ima ta rastlina številne pozitivne učinke na zdravje vašega ljubljenčka. Izjemno uspešno pomaga mucam, ki so pod stresom zaradi selitve, obiska veterinarja ali prihoda novega družinskega člana, saj deluje kot naravno pomirjevalo.

Hkrati odlično spodbuja aktivnost pri lenih ali starejših mačkah, saj jih predrami in zvabi k igri ter gibanju, kar pomaga pri uravnavanju telesne teže. Ko je matatabi ponujen v obliki naravnih lesnih vejic, služi tudi kot odlična naravna zobna ščetka, saj mačka z grizenjem lesa mehansko odstranjuje zobne obloge in krepi svoje dlesni.

Posušene vejice matatabija Foto: Shutterstock

Kako matatabi vključiti v mačji vsakdan?

Danes lahko matatabi dobimo v večini bolje založenih trgovin za male živali, kjer se pojavlja v različnih oblikah, prilagojenih mačji igri. Lastniki najpogosteje posegajo po naravnih posušenih palčkah, ki so idealne za grizenje in s tem pripomorejo k negi zob.

Zelo priljubljen je tudi matatabi v prahu, s katerim lahko preprosto osvežite star praskalnik, najljubšo igračo ali mačje ležišče. Za takojšnjo igro pa so na voljo že pripravljene plišaste igrače, polnjene s posušenimi deli te čudežne rastline. Če vaša mačka ignorira mačjo meto ali pa ji želite preprosto privoščiti novo izkušnjo, je matatabi naslednja stvar, ki jo morate preizkusiti.

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