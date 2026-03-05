Ali lastniki psov res živijo dlje?

Številne raziskave kažejo, da lahko pes pozitivno vpliva na naše zdravje in celo na življenjsko dobo. Vendar povezava med lastništvom psa in daljšim življenjem ni povsem preprosta.

Manjše tveganje za prezgodnjo smrt

Velik pregled raziskav iz leta 2019 je pokazal, da imajo lastniki psov v desetletnem obdobju približno 24 odstotkov manjše tveganje za smrt iz vseh vzrokov. Tudi švedska študija iz istega leta je ugotovila, da so lastniki psov manj izpostavljeni prezgodnji smrti zaradi srčnega ali možganskega infarkta.

Raziskave poleg tega kažejo, da je lastništvo hišnega ljubljenčka povezano z nižjim krvnim tlakom in počasnejšim srčnim utripom v mirovanju.

Foto: Shutterstock

Več gibanja zaradi vsakodnevnih sprehodov

Eden glavnih razlogov za morebitne zdravstvene koristi je več telesne aktivnosti. Britanska raziskava je pokazala, da imajo lastniki psov približno štirikrat večjo verjetnost, da dosežejo priporočeno količino gibanja – vsaj 150 minut zmerne do intenzivne aktivnosti na teden.

Redna hoja pomaga pri uravnavanju telesne teže in ravni sladkorja v krvi. Tudi hitra hoja lahko po nekaterih raziskavah zmanjša tveganje za smrt iz vseh vzrokov za približno 31 odstotkov. Kljub temu pa vsi lastniki psov svojih ljubljenčkov na sprehode ne vodijo redno – po neki metaanalizi to počne približno 60 odstotkov lastnikov.

Foto: Shutterstock

Pozitivni učinki na duševno zdravje

Psi lahko pomembno vplivajo tudi na psihično počutje. Že božanje psa lahko zmanjša raven stresnega hormona kortizola in poveča izločanje oksitocina, ki je povezan z občutkom sreče in povezanosti.

Po raziskavi Ameriškega združenja za srce iz leta 2022 kar 95 odstotkov lastnikov hišnih ljubljenčkov pravi, da jim živali pomagajo pri obvladovanju stresa. Prisotnost psa lahko zmanjša tudi občutek osamljenosti, kar je še posebej pomembno za starejše ljudi in samske.

Foto: Shutterstock

Na dolžino življenja vplivajo tudi drugi dejavniki

Raziskovalci ob tem opozarjajo, da imajo lastniki psov pogosto tudi druge lastnosti, zaradi katerih se zdi, da živijo dlje. Pogosteje so mlajši, bolj izobraženi ali finančno bolje preskrbljeni, kar lahko prav tako vpliva na daljšo življenjsko dobo.

Zato pes sam po sebi ni zagotovilo za daljše življenje, lahko pa pomembno prispeva k bolj aktivnemu, družabnemu in zdravemu načinu življenja.

Oglejte si še: