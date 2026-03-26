Ena najbolj predvajanih slovenskih glasbenic Nina Pušlar je v sredo zvečer na odru ljubljanske Odiseje nastopila na koncertu Aria, ki je prepletel glasbo, film in ples. Materinski dan je minil s sporočilom o pogumu in moči, pevka pa je svoje oboževalce navdušila tako s starejšimi kot novejšimi uspešnicami, med katerimi so Preden mineva, Zdaj si upam in Dež.

Glasbeni večer je uvedla skladba Zdaj si upam, poslušalce pa je glasbenica prepričala tudi z uspešnicami, kot so Ni ona, Nemirna kri in Odhajam z vetrom. Ob spremljavi klavirja je zapela skladbo Tople oči, skladba Prste stran pa je zazvenela v sozvočju trobente, saksofona, kitare in pozavne. Občinstvo je bilo ganjeno tudi ob skladbi o minljivosti z naslovom Preden mineva, je poročala STA.

Pevka obudila spomine na otroštvo in svojo mamo

Med koncertom je Nina Pušlar obudila spomine na otroštvo, ko je bila, kot je povedala, deležna lepe in nežne materinske ljubezni, ki pa ji je bila zgodaj odvzeta. Materinstvo je označila za eno najmočnejših vezi, ob tem pa spregovorila še o iskrenosti, moči in čutnosti posameznika. Kot pravi, je Aria njen pogum, a ona je tista, ki živi z njim.

Aria je njen poseben, najverjetneje enkraten projekt

Pri Arii gre za nekoliko drugačen projekt, kot jih je bila vajena v preteklosti, je pred koncertom povedala za STA. Koncertov so se običajno lotili klasično, tokrat pa se je prepustila še vizualni plati, za katero je poskrbela produkcijska ekipa iz Studia 7 pod vodstvom režiserja, scenarista in producenta Marka Pirca. "Mi smo poskrbeli bolj za glasbeni del, oni pa za vizualni del. Mogoče je bil največji izziv prepustiti stvari, jih izpustiti iz rok, videti, kako bo in iti s tem tokom," je menila. Ob njej so v sredo nastopili tudi plesalci iz plesnega studia Bolero. Aria je po njenih besedah bolj enkraten projekt, ki bo morda še kdaj zaživel ali pa bo v spominu ostal kot eden in edini večer.

Nino Pušlar je podprl tudi njen glasbeni kolega Rok Lunaček, sicer avtor več slovenskih uspešnic in pevec skupine Flirrt. Foto: Nejc Fon

Pušlar: Vir navdiha za vse je življenje

Navdih za glasbeno izražanje glasbenica črpa iz življenja, opazovanja okolice in odnosov med ljudmi. "Vir navdiha za vse je življenje, črpaš iz sebe in svojih življenjskih izkušenj, najbolj zanimivo pa je, da včasih, mogoče čez 20 let, določene stvari razumeš na povsem drugačen način," je nedavno še povedala za STA. Kot vrhunce svoje glasbene kariere je takrat izpostavila koncerte, najbolj se ji je v spomin vtisnil tisti v Križankah leta 2019, z njimi pa so povezani tudi izidi plošč. Na vprašanje, kaj ji pomeni glasba, je pevka odgovorila, da si življenja brez glasbe ne predstavlja in da ji je glasba vedno dajala moč in upanje, da bo vse v redu.

Lani na stadionu v rojstni Ivančni Gorici praznovala obletnico ustvarjanja

Svojo 20-letnico glasbenega delovanja je priljubljena glasbenica junija lani obeležila s koncertom na nogometnem stadionu v Ivančni Gorici, kjer je z bendom predstavila svoje največje uspešnice. Po zmagi v Bitki talentov leta 2005 se je njena kariera strmo vzpenjala. Že nekaj let velja za največkrat predvajano domačo izvajalko na radijskih postajah.

