Kako danes pse najvarneje zaščitimo pred bolhami in klopi

Ko konec zime dnevi postajajo daljši in se narava počasi prebuja, marsikateri lastnik psa začne razmišljati o zaščiti pred klopi in bolhami. Ker ti zajedavci prenašajo številne bolezni, je preventivna zaščita še pomembnejša.

Klopi postanejo aktivni že pri temperaturah okoli pet stopinj Celzija, bolhe pa lahko v zaprtih prostorih preživijo in se razmnožujejo ne glede na letni čas, tudi čez zimo. To pomeni, da pes tveganju ni izpostavljen le na gozdnem sprehodu, temveč tudi na domačem vrtu, ob vsakodnevnem sprehodu po soseski in celo doma.

Pri izbiri zaščite se lastniki pogosto znajdejo pred dilemo. Na voljo je veliko različnih oblik, vsaka s svojimi prednostmi in omejitvami. Ključno vprašanje pa ni le, ali psa zaščititi, temveč kako to storiti varno, učinkovito in dolgoročno.

Foto: Shutterstock

Zakaj je preventiva pomembnejša kot kadarkoli prej

Bolhe in klopi niso le neprijetni, temveč lahko povzročajo srbečico, kožne težave in prenašajo bolezni, ki zahtevajo dolgotrajno zdravljenje. Ko jih opazimo, so pogosto že prisotni tudi v bivalnem okolju, v stanovanju, na preprogah, ležiščih in oblazinjenem pohištvu.

Nekatere bolhe lahko prenašajo tudi trakuljo (Dipylidium caninum), določene vrste klopov in bolezni, kot je babezioza (Babesia canis), ki lahko resno ogrozi zdravje psa. Prav zato danes zaščita ni namenjena le odpravljanju zajedavcev, temveč tudi zmanjševanju tveganja za prenos bolezni, nekatere med njimi se lahko prenašajo tudi na ljudi. Redna zaščita psa pred bolhami in klopi je ključna za njegovo zdravje ter varno in brezskrbno sobivanje z družino.

Zato se danes vse več poudarka namenja preventivi. Redna zaščita psa:

zmanjšuje tveganje za okužbe,

preprečuje vnos zajedavcev v domače okolje,

omogoča bolj brezskrbno sobivanje, tudi v družinah z otroki,

preventiva je preprostejša, varnejša in dolgoročno bistveno manj stresna kot zdravljenje posledic.

Foto: Shutterstock

Različne oblike zaščite

Lastniki psov imajo danes na voljo več vrst zaščitnih sredstev, pomembno je, da se izbira prilagodi življenjskemu slogu psa in družine.

Kožni nanosi (ampule) se nanašajo neposredno na kožo. So ena najbolj razširjenih oblik zaščite na svetu. Po nanosu se sredstvo posuši in ne predstavlja tveganja pri dotikanju psa. Zaradi enostavne uporabe in dolgotrajnega delovanja ostajajo priljubljena izbira številnih lastnikov.

Ovratnice nudijo zaščito, a se učinkovine iz njih ves čas sproščajo na kožo in dlako. To pomeni, da prihajajo v stik tudi z okolico. Na mestu namestitve, torej vratu, je koncentracija učinkovine zelo visoka. Pri psih, ki veliko časa preživijo v tesnem stiku z ljudmi (kar danes velja pri večini psov), na kavču ali v postelji, ter v gospodinjstvih z majhnimi otroki, to ni primerna rešitev. Predvsem otroci, ki psa stiskajo in roke pogosto zanašajo v usta, so lahko izpostavljeni učinkovini. Po vsakem dotiku ovratnice ali psa si je treba skrbno umiti roke, pes pa tudi ne sme spati z lastniki v postelji.

Peroralna zaščita (tableta), ki jo pes zaužije, v zadnjih letih postaja vedno bolj priljubljena zaradi zanesljivosti zaščite in enostavne uporabe. Deluje sistemsko, od znotraj navzven (tako ljudje sploh ne pridemo v stik), brez nanašanja na kožo ali dlako, zato nanjo ne vplivajo kopanje, dež ali drugi zunanji dejavniki. Za številne lastnike in pse predstavlja praktično rešitev, ki se zlahka vključi v vsakdanjo rutino.

Pri sodobnih peroralnih oblikah zaščite je pomembno tudi, kako hitro začnejo delovati in koliko časa zagotavljajo zaščito. Nekatere rešitve uničijo bolhe takoj po zaužitju in delujejo več tednov, tudi do pet tednov, kar pomeni daljše obdobje zaščite z enim odmerkom.

A najpomembnejše je, da je izbira prilagojena življenjskemu slogu psa, saj najboljša zaščita ni nujno ista za vse pse. Odvisna je od:

okolja, v katerem pes živi,

pogostosti stika z naravo,

prisotnosti otrok v gospodinjstvu,

zdravstvenega stanja psa.

Če niste prepričani, katera oblika zaščite je najprimernejša, je posvet z veterinarjem ali farmacevtom vedno prava odločitev. Ta bo glede na velikost, starost, pasmo in način življenja psa svetoval varno in učinkovito rešitev.

Prava zaščita pred bolhami in klopi je tista, ki je prilagojena psu, njegovemu življenjskemu slogu in okolju, v katerem živi. Ko je zaščita varna, preverjena in enostavna za redno uporabo, postane preventiva del vsakdana in s tem najboljša obramba pred zajedavci.

