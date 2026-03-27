Taja Kaja Cekuta

Petek,
27. 3. 2026,
4.00

Odkrijte najlepše suknjiče te pomladi, ki bodo osvežili vašo garderobo

moda | Foto Shutterstock

V pomladnih dneh so suknjiči še posebej priljubljeni, saj lahko služijo kot popoln prehodni kos med hladnejšimi jutri in toplejšimi popoldnevi, hkrati pa elegantno dopolnijo prav vsak stajling. So brezčasen kos, ki ga lahko nosite tako v bolj sproščenih kot tudi v bolj formalnih kombinacijah, zato si v tem obdobju zaslužijo posebno mesto v vaši omari. V nadaljevanju razkrivamo, kateri suknjiči bodo to pomlad najbolj izstopali in kako jih lahko vključite v svoj vsakdanji slog.

Beli suknjiči

Bela barva je sinonim za svežino, lahkotnost in eleganco, zato je popolna izbira za pomladne dni. Bel suknjič osvetli celoten videz in ustvari občutek urejenosti brez pretiranega truda. Odlično se poda tako k džinsu kot tudi k bolj klasičnim kosom, kot so hlače na rob ali krila. Če želite ustvariti čist in prefinjen videz, je bel suknjič kos, ki ga boste zlahka kombinirali celotno sezono.

Suknjiči v mornarsko modri barvi

Mornarsko modra ostaja ena izmed najbolj elegantnih in vsestranskih izbir, ki nikoli ne razočara. Takšen suknjič je odlična alternativa črni, saj deluje nekoliko mehkeje, a še vedno zelo prefinjeno. Primeren je tako za poslovne priložnosti kot za vsakodnevne kombinacije, še posebej lepo pa se ujema z belimi, bež in svetlomodrimi odtenki, ki so značilni za pomlad.

Suknjiči v pastelnih odtenkih

Pastelni odtenki so v pomladni sezoni vedno v ospredju, saj prinašajo igrivost in nežnost v vsak videz. Barve, kot so svetlorožnata, nežno modra, pistacija ali sivka, ustvarjajo mehak in ženstven učinek. Pastelni suknjiči so popolni za dni, ko želite svojemu stajlingu dodati nekaj barve, a še vedno ohraniti eleganco in prefinjenost.

Suknjiči z različnimi vzorci in poslikavami

Za tiste, ki si želite nekaj bolj izrazitega, so suknjiči z vzorci in poslikavami odlična izbira. Cvetlični motivi, črte ali subtilni grafični detajli lahko popestrijo še tako preprost stajling in mu dodajo osebnost. Tak suknjič naj bo osrednji kos vašega videza, zato ga kombinirajte z bolj umirjenimi oblačili, da pride resnično do izraza.

