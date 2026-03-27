Petek, 27. 3. 2026, 4.00

Pravnik na dlani

Rak v 4. stadiju: ali bolniku pripadata invalidska pokojnina in dolgotrajna oskrba?

bolnik bolnišnica postelja | Onkološki bolniki in njihovi svojci lahko pri ZPIZ in CSD uveljavljajo več različnih pravic. | Foto Shutterstock

Onkološki bolniki in njihovi svojci lahko pri ZPIZ in CSD uveljavljajo več različnih pravic.

Zanima me, ali zaradi raka na danki in jetrih v 4. stadiju možu pripadata invalidnina ali postrežnina. Na koga se lahko obrnem glede te informacije?

Glede na opisano diagnozo vašemu možu načeloma lahko pripada več pravic, in sicer zlasti invalidska pokojnina ter pravice iz dolgotrajne oskrbe. V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se invalidnost ugotavlja v postopku pred Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (zavod) na podlagi mnenja invalidske komisije. Če se ugotovi invalidnost I. kategorije, kar je pri napredovalem raku v 4. stadiju dokaj verjetno, ima zavarovanec pravico do invalidske pokojnine (41. člen ZPIZ-2).

Kako poteka ugotavljanje invalidnosti pri ZPIZ

Postopek se začne na predlog osebnega (izbranega) zdravnika vašega moža ali na vašo zahtevo. Zdravnik pripravi medicinsko dokumentacijo in izpolni predpisani obrazec, ki se pošlje na pristojno območno enoto zavoda. Invalidska komisija I. stopnje poda izvedensko mnenje, na podlagi katerega zavod izda odločbo v roku štirih mesecev.

Kdo je po novem upravičen do dodatka za pomoč in postrežbo

Glede dodatka za pomoč in postrežbo (99.–101. člen ZPIZ-2) vas opozarjamo, da se od 1. decembra 2025 ta dodatek za nove vloge priznava izključno slepim in slabovidnim osebam. Za vse ostale upravičence – tudi za onkološke bolnike, ki za opravljanje osnovnih življenjskih potreb potrebujejo pomoč drugega – se pravice do oskrbe zdaj uveljavljajo po Zakonu o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) z vlogo na pristojnem centru za socialno delo (CSD), ne več na ZPIZ.

Priporočamo vam, da čim prej obiščete osebnega zdravnika vašega moža in ga prosite, da sproži postopek za ugotavljanje invalidnosti. Vzporedno se obrnite tudi na pristojni CSD za uveljavljanje pravic iz dolgotrajne oskrbe (denarni prejemek, oskrba na domu). Vse pravice se načeloma priznajo od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve, zato je hitrost vložitve vloge pomembna.

