Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
R. S.

Petek,
27. 3. 2026,
4.00

Osveženo pred

Natisni članek

Leto 2026 Siol Dogodki Dogodki Kam za vikend? Kam za vikend?

Petek, 27. 3. 2026, 4.00

Kam za vikend?

Kam za vikend: v Stožicah se obeta spektakel, ki osvaja največje svetovne arene

K-POP Forever | Ljubljana bo zaživela v ritmih globalne evforije K-POP. | Foto Koda Events

Ljubljana bo zaživela v ritmih globalne evforije K-POP.

Foto: Koda Events

Pred nami je konec tedna, poln raznolikih doživetij. V Komendi pripravljajo spomladanski kmetijsko-obrtni sejem, na Ljubljanskem gradu velikonočni sejem, ob Soboškem jezeru pa bodo zasadili japonske češnje. Športni navdušenci bodo na svoj račun prišli na Krasu in ob Šmartinskem jezeru, ljubitelji glasbe pa v Stožicah in Cankarjevem domu. Vse dogodke tega konca tedna si oglejte na naši strani Siol Dogodki.

Prešernovo gledališče Kranj | Foto: STA/Katja Kodba Foto: STA/Katja Kodba Teden slovenske drame v Kranju

Prešernovo gledališče Kranj bo gostilo že 56. Teden slovenske drame. Ta prinaša bogat program tekmovalnih in spremljevalnih predstav, ki raziskujejo sodobne teme in navdušujejo z igralskimi presežki. Letos pripravljajo sedem predstav tekmovalnega in pet predstav spremljevalnega programa. Festival vsako leto privabi ljubitelje gledališča iz vse države.

Kmetijski sejem Komenda | Foto: STA Foto: STA Spomladanski kmetijsko-obratni sejem Komenda

Spomladanski kmetijsko-obrtni sejem Komenda znova odpira vrata na hipodromu. Dogodek, ki ga organizira konjeniški klub Komenda, združuje bogato ponudbo kmetijske opreme, domačih izdelkov in rokodelstva, ki ohranja tradicijo slovenskega podeželja.

velika noč | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Velikonočni sejem na Ljubljanskem gradu

Že vrsto let se Grajsko dvorišče v prazničnem decembru spremeni v čudovit labirint okrašenih smrečic, prazničnih luči, razgledov, dogodkov in sejemske ponudbe, letos pa bo praznični utrip prvič začutiti tudi ob veliki noči. Pripravljajo namreč velikonočni sejem, kjer bodo na voljo tradicionalni velikonočni izdelki, praznične jedi in raznoliki napitki.

Predstava K-POP Forever | Foto: Facebook/K-POP Forever Foto: Facebook/K-POP Forever Koncert K-POP Forever

Ljubljana bo zaživela v ritmih globalne K-POP evforije. V ljubljanske Stožice prihaja spektakel, ki osvaja največje svetovne arene in je navdihnjen z Netflix fenomenom K-POP Demon Hunters, najbolj gledanim filmom vseh časov. Po razprodanih dvoranah v Dublinu, Corku in Belfastu ter neverjetnem odzivu v Zagrebu, spektakel prihaja tudi v Slovenijo. Pripravite se na pravo glasbeno eksplozijo.

Prljavo kazalište | Foto: Mediaspeed Foto: Mediaspeed Koncert skupine Prljavo kazalište

Legendarna skupina Prljavo kazalište v mariborsko Dvorano Tabor prihaja z največjimi hiti, ki so zaznamovali generacije. Njihovi koncerti so znani po izjemni energiji in odličnem vzdušju. Po skoraj petih desetletjih delovanja skupina, ki je bila ustanovljena leta 1977, še vedno aktivno nastopa in ustvarja novo glasbo. Njihova predanost glasbi in energični nastopi jih ohranjajo med najvplivnejšimi skupinami v regiji.

Trail, tek | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Kras trail

V srcu neokrnjene narave, v osupljivem objemu Vremščice, Škocjanskih jam in pristne kraške pokrajine, vas čaka izjemna tekaška preizkušnja, ki presega le tek. V objemu narave, med razgledi na Nanos, Snežnik in Jadransko morje, se vijejo tri različno zahtevne trase, primerne tako za začetnike kot za izkušene trail tekače.

Prekmurje se predstavi | Foto: Madžarski kulturni center Ljubljana Foto: Madžarski kulturni center Ljubljana Sejem rokodelstva in kmečkih dobrot v Ljubljani

Središče Ljubljane bo znova dišalo po prekmurskih dobrotah. Na Pogačarjevem trgu bo namreč potekal sejem rokodelstva in kmečkih dobrot z naslovom Prekmurje se predstavlja. Ljubitelji tržnic in kulinarike bodo ponovno imeli priložnost spoznati izdelke obrtnikov in proizvajalcev iz Prekmurja. Na prireditvi bo udeležence pozdravil tudi duhovnik Jože Lap iz ljubljanske stolnice, ki bo blagoslovil prihajajoče velikonočne praznike.

Snemanje oddaje Kaj dogaja? Tilen Artač | Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek Koncert Klasični Artač

Tilen Artač in Slovenski mladinski orkester v Cankarjevem domu pripravljata edinstveno glasbeno-komično doživetje. Klasična glasba bo predstavljena na zabaven in dostopen način, poln humorja in zanimivih zgodb. Nastopajoči bodo tako odgovorili na vprašanja, kot so: ali je opera res dolgočasna ali jo samo narobe razumemo, so skladatelji kdaj kopirali med seboj, je bil Avsenik res prvi na Golici, zakaj klasične glasbe nikoli ne spremljamo tako kot športa in ali lahko med koncertom nastanejo prekrški.

Šmartinsko jezero | Foto: STA Foto: STA Velikonočni tek okoli Šmartinskega jezera

Športni navdušenci bodo na svoj račun prišli ob Šmartinskem jezeru, kjer bo potekal velikonočni tek, in sicer na dveh trasah, 4,5- in 11-kilometrski. Tudi tokrat bo mogoč tek s kužki, na voljo pa bosta tudi brezplačni otroški tekmi na 500 metrov in en kilometer. Dogodek bo združil gibanje, druženje in zabavo.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
