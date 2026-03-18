R. S.

18. 3. 2026,
8.13

Katere pasme so najboljša izbira za ljudi, ki še niso imeli psa?

psi, povodec | Foto Shutterstock

Izbira prvega psa je vznemirljiva, a marsikoga skrbi, kako zahtevna bo vzgoja. Zato je za začetnike še posebej pomembno, da izberejo pravo pasmo.

Za pasje lastnike brez izkušenj je primernih predvsem pet pasem. Ti psi prinašajo veliko veselja, ne da bi lastnika preobremenili.

pes | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Kavalir kralja Karla oz. Cavalier King Charles španjel

Ta pasma je znana po nežnem značaju in navezanosti na ljudi. Ker so bili vzrejeni kot psi za družbo, si želijo bližine in se dobro odzivajo na pozitivno učenje. Ne potrebujejo pretirane količine gibanja, zato so primerni tudi za bolj umirjen življenjski slog.

pes | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Labradorec in zlati prinašalec

Obe pasmi veljata za izjemno družabni in učljivi. Mladi psi so sicer polni energije, a zaradi želje po sodelovanju z lastnikom hitro napredujejo pri učenju. Njihova ljubezen do hrane lahko olajša trening, a zahteva tudi nekaj nadzora, da se izognemo prenajedanju.

pes | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Pritlikavi šnavcer

Mali šnavcer je odličen spremljevalec za začetnike, saj združuje inteligenco, živahnost in močno navezanost na lastnika. Hitro se uči novih ukazov in rad sodeluje, kar pomeni, da je trening z njim pogosto prijetna izkušnja. Najbolje se odziva na dosleden, a raznolik pristop, saj ga monotoni trening lahko hitro začne dolgočasiti.

pes | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Koder

Kodri spadajo med najbolj učljive in vsestranske pasme. Hitro razumejo ukaze in pogosto že po nekaj ponovitvah vedo, kaj od njih pričakujemo, kar začetnikom precej olajša delo. Zaradi svoje inteligence uživajo v učenju in različnih nalogah. Obenem so tudi občutljivi, zato se najbolje odzivajo na nežen in dosleden pristop brez grobosti.

pes | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Koker španjel

Koker španjel, bodisi angleški bodisi ameriški, je priljubljen zaradi svoje prijazne in igrive narave. Zelo rad je v družbi ljudi in hitro razvije močno vez z lastnikom, kar olajša učenje in vsakodnevno sobivanje. Ob ustrezni socializaciji postane zanesljiv, ubogljiv in prilagodljiv pes, ki se dobro znajde tako v aktivnem kot bolj mirnem življenjskem slogu.

Izbira prave pasme lahko močno olajša prve korake v pasjem svetu, strokovnjaki pa poudarjajo, da je poleg izbire ključna tudi dosledna, potrpežljiva vzgoja.

