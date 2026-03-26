V živo: V Planici gre zares, kvalifikacije prestavljene

Danes se s treningoma in kvalifikacijami za moške v Planici začenja uradni del finala svetovnega pokala. V kvalifikacijski boj za petkovo prvo posamično tekmo se bo podalo osem slovenskih orlov. Morda. Načrtovan spored namreč ogroža hladna fronta, ki prečka naše kraje in skrbi za razburkano vremensko dogajanje. Pravkar poteka prvi trening, drugi je bil odpovedan, zato se bodo kvalifikacije predvidoma začele že ob 9. uri, torej uro prej, kot je bilo sprva načrtovano.

Planica, trening in kvalifikacije (m) prva serija treninga druga serija treninga kvalifikacije Žiga Jelar 186,0 m/141,6 točke Rok Masle 197,0 m/152,3 Žiga Jančar 168,5 m/121,7 Rok Oblak 204,0 m/165,4 Žak Mogel Timi Zajc Anže Lanišek Domen Prevc

Četrtek v Planici je tradicionalni dan otrok Zavarovalnice Triglav, ki vselej poskrbijo za imenitno vzdušje pod Poncami, a tokrat veselico ogroža vreme. Danes sta sicer načrtovana dva seriji za trening skakalcev, s katerima bi se začel uradni del finala svetovnega pokala v smučarskih skokih, a je ponoči tudi Planico zajelo sneženje, še bolj skrb zbujajoča pa je bila včerajšnja napoved vremenoslovcev o močnejšem vetru.

Ta bi lahko danes onemogočil načrtovano izvedbo programa. Že v sredo je letalcem ponagajal na preizkusu Letalnice bratov Gorišek. Tega je zaznamoval tudi grd padec Nika Heberleja.

Prvotni načrt prirediteljev letalskega spektakla sicer predvideva dva treninga; po prvi, ki pravkar poteka, sledi še druga serija ob 9. uri, nato naj bi se ob 10. uri začele kvalifikacije.

Slovenske barve bo v kvalifikacijah za petkovo posamično tekmo zastopala osmerica – Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žak Mogel, Žiga Jelar, Rok Oblak, Rok Masle in Žiga Jančar, ki mu jo je sicer malce zagodlo zdravje. V nedeljo bo lahko letela le najboljša trideseterica svetovnega pokala, v tej so od Slovencev Prevc, Lanišek in Zajc), zaradi dodatne kvote pa bo lahko trener Robert Hrgota v reprezentanco uvrstil še enega tekmovalca.

Program Planica Sreda, 25. marec

9.30 preizkus letalnice Četrtek, 26. marec

8.00 Prva serija uradnega treninga (m)

9.00 Druga serija uradnega treninga (m) 10.00 Kvalifikacije (m) Petek, 27. marec

9.00 Prva serija treninga (ž)

9.40 Druga serija treninga (ž) 14.00 Poskusna serija (m)

15.00 Prva serija posamične tekme (m) Sobota, 28. marec

8.00 Poskusna serija (m)

9.30 Prva serija ekipne tekme (m) 14.15 Poskusna serija (ž)

15.00 Prva serija (ž) Nedelja, 29. marec

9.00 Poskusna serija (m)

10.00 Prva serija posamične tekme (m) Sledi: Razglasitev dnevnih zmagovalcev in zmagovalca v seštevku Planica 7; Razglasitev zmagovalcev sezone v skupnih seštevkih FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih in smučarskih poletih ter v pokalu narodov.

