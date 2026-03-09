Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. S.

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
14.02

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
pes psi Hišni ljubljenčki

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 14.02

49 minut

Sedem znakov, da je vaš pasji senior še vedno srečen

Avtor:
R. S.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
starejši pes, senior | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Številni lastniki imajo občutek, da je bil njihov pes še pred kratkim igriv mladiček, zdaj pa že stopa v seniorska leta. Čeprav se starejši psi morda ne igrajo več tako živahno kot nekoč, to še ne pomeni, da so manj srečni. Strokovnjaki poudarjajo, da se sreča pri starejših psih pogosto kaže nekoliko drugače kot pri mlajših.

Poznavanje teh znakov vam lahko pomaga razumeti počutje vašega ljubljenčka in mu omogočiti kakovostno življenje tudi v poznih letih. Pomembno je namreč, da psa ne prikrajšamo za aktivnosti in druženje samo zato, ker se hitreje utrudi.

Kako prepoznati srečnega pasjega seniorja

Ko se pes stara, se njegov tempo naravno upočasni. Vendar lahko še vedno uživa v vsakdanjih trenutkih, igri in bližini lastnika. Po mnenju strokovnjakov obstaja več jasnih znakov, da je starejši pes zadovoljen in se dobro počuti.

1. Ima dober apetit

Eden najjasnejših znakov dobrega počutja pri starejšem psu je zdrav apetit. Če se pes razveseli obrokov ali z veseljem sprejme priboljške, to kaže, da se dobro počuti in da njegova čutila še vedno dobro delujejo.

starejši pes, senior | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

2. Še vedno se veseli sprehodov

Čeprav so sprehodi morda počasnejši in krajši, je navdušenje ob pogledu na povodec dober znak. Pes, ki se želi odpraviti ven in raziskovati okolico, je mentalno aktiven in uživa v rutini.

3. Rad se igra, tudi če le kratek čas

Številni starejši psi se še vedno radi igrajo. Morda bodo prinesli žogico le nekajkrat namesto dvajsetkrat, vendar že sama želja po igri kaže zanimanje za življenje in interakcijo z lastnikom.

4. Spi blizu vas

Psi so družabne živali, zato je počitek v bližini lastnika znak varnosti in močne čustvene povezanosti. Če starejši pes rad drema ob vas, se ob vas počuti sproščeno in varno.

starejši pes, senior | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

5. Radovednost in zanimanje za okolico

Srečen starejši pes še vedno rad opazuje dogajanje okoli sebe. Lahko se ustavi, da povoha grm med sprehodom, opazuje dogajanje v kuhinji ali se odziva na živali na dvorišču.

6. Veselo vas pozdravi

Čeprav morda ne skoči več proti vratom kot nekoč, je mahanje z repom ali počasno prihajanje naproti, ko pridete domov, znak močne vezi in veselja ob vaši prisotnosti.

7. Uživa v božanju

Opuščena drža, mehki pogledi, nežno mahanje z repom ali naslanjanje na vašo roko so jasni znaki, da pes uživa v dotiku. Srečen pes bo božanje celo sam iskal.

starejši pes, senior | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kdaj starejši pes morda potrebuje pomoč

Pomembno je tudi prepoznati znake, ki lahko kažejo na zdravstvene težave ali bolečino. Med opozorilnimi znaki so:

  • izrazita utrujenost ali težave pri vstajanju

  • izguba zanimanja za aktivnosti

  • umikanje ali izogibanje stikom

  • spremembe v apetitu

  • šepanje ali težave pri hoji po stopnicah

  • nenavadno sopihanje v mirovanju

  • pretirano lizanje določenega dela telesa

  • nenadne spremembe v vedenju ali razdražljivost

Če opazite nenadne spremembe v vedenju, navadah ali gibljivosti, se nemudoma posvetujte z veterinarjem.

Oglejte si še:

pes, beagle, veterinar
Trendi Deset napak, ki jezijo veterinarje, a jih delamo vsi
pes
Trendi Zakaj psi obračajo glavo, ko govorite z njimi?
pes, kuža, kužek
Trendi Kako danes pse najvarneje zaščitimo pred bolhami in klopi
pes psi Hišni ljubljenčki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.