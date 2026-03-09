Sedem znakov, da je vaš pasji senior še vedno srečen

Številni lastniki imajo občutek, da je bil njihov pes še pred kratkim igriv mladiček, zdaj pa že stopa v seniorska leta. Čeprav se starejši psi morda ne igrajo več tako živahno kot nekoč, to še ne pomeni, da so manj srečni. Strokovnjaki poudarjajo, da se sreča pri starejših psih pogosto kaže nekoliko drugače kot pri mlajših.

Poznavanje teh znakov vam lahko pomaga razumeti počutje vašega ljubljenčka in mu omogočiti kakovostno življenje tudi v poznih letih. Pomembno je namreč, da psa ne prikrajšamo za aktivnosti in druženje samo zato, ker se hitreje utrudi.

Kako prepoznati srečnega pasjega seniorja

Ko se pes stara, se njegov tempo naravno upočasni. Vendar lahko še vedno uživa v vsakdanjih trenutkih, igri in bližini lastnika. Po mnenju strokovnjakov obstaja več jasnih znakov, da je starejši pes zadovoljen in se dobro počuti.

1. Ima dober apetit

Eden najjasnejših znakov dobrega počutja pri starejšem psu je zdrav apetit. Če se pes razveseli obrokov ali z veseljem sprejme priboljške, to kaže, da se dobro počuti in da njegova čutila še vedno dobro delujejo.

Foto: Shutterstock

2. Še vedno se veseli sprehodov

Čeprav so sprehodi morda počasnejši in krajši, je navdušenje ob pogledu na povodec dober znak. Pes, ki se želi odpraviti ven in raziskovati okolico, je mentalno aktiven in uživa v rutini.

3. Rad se igra, tudi če le kratek čas

Številni starejši psi se še vedno radi igrajo. Morda bodo prinesli žogico le nekajkrat namesto dvajsetkrat, vendar že sama želja po igri kaže zanimanje za življenje in interakcijo z lastnikom.

4. Spi blizu vas

Psi so družabne živali, zato je počitek v bližini lastnika znak varnosti in močne čustvene povezanosti. Če starejši pes rad drema ob vas, se ob vas počuti sproščeno in varno.

Foto: Shutterstock

5. Radovednost in zanimanje za okolico

Srečen starejši pes še vedno rad opazuje dogajanje okoli sebe. Lahko se ustavi, da povoha grm med sprehodom, opazuje dogajanje v kuhinji ali se odziva na živali na dvorišču.

6. Veselo vas pozdravi

Čeprav morda ne skoči več proti vratom kot nekoč, je mahanje z repom ali počasno prihajanje naproti, ko pridete domov, znak močne vezi in veselja ob vaši prisotnosti.

7. Uživa v božanju

Opuščena drža, mehki pogledi, nežno mahanje z repom ali naslanjanje na vašo roko so jasni znaki, da pes uživa v dotiku. Srečen pes bo božanje celo sam iskal.

Foto: Shutterstock

Kdaj starejši pes morda potrebuje pomoč

Pomembno je tudi prepoznati znake, ki lahko kažejo na zdravstvene težave ali bolečino. Med opozorilnimi znaki so:

izrazita utrujenost ali težave pri vstajanju

izguba zanimanja za aktivnosti

umikanje ali izogibanje stikom

spremembe v apetitu

šepanje ali težave pri hoji po stopnicah

nenavadno sopihanje v mirovanju

pretirano lizanje določenega dela telesa

nenadne spremembe v vedenju ali razdražljivost

Če opazite nenadne spremembe v vedenju, navadah ali gibljivosti, se nemudoma posvetujte z veterinarjem.

