Avtor:
R. S.

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
13.41

mačke Hišni ljubljenčki

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 13.41

Zakaj mačke "mesijo"? Veterinarji razkrivajo razloge za to prikupno vedenje.

Lastniki mačk pogosto opazijo, da njihove mačke z ritmičnim pritiskanjem tačk "mesijo" mehke površine, kot so odeje, blazine ali celo človekovo naročje.

Čeprav je to vedenje videti prikupno, ima v resnici globlji pomen. Veterinarji pravijo, da gre za nagonsko vedenje, ki razkriva, kako se mačka počuti in kaj želi sporočiti. Obstajajo trije glavni razlogi, zakaj mačke to počnejo.

1. Sproščanje in občutek varnosti

Prvi razlog sega v obdobje, ko so bile mačke še mladiči. Takrat so z "mesenjem" spodbujale pretok mleka pri materi. Zato odrasle mačke to vedenje ohranijo kot način samopomirjanja – pomeni, da se počutijo varno, sproščeno in zadovoljno.

2. Priprava prostora za počitek

Drugi razlog izvira iz vedenja divjih mačk. Te si z gibanjem tačk pripravijo udobno mesto za ležanje ali spanje. Enako počnejo tudi domače mačke, ko si želijo ustvariti prijeten kotiček.

3. Označevanje ozemlja

Tretji razlog je manj znan, a zelo pomemben. Mačke imajo v blazinicah tačk dišavne žleze, zato z "mesenjem" na površinah puščajo feromone. Tako označijo prostor, predmet ali celo človeka kot "svojega".

Znak naklonjenosti in zaupanja

Če vaša mačka "mesi" vaše naročje, to ni le navada. Gre za jasen znak, da vam zaupa in se v vaši bližini počuti popolnoma varno. To vedenje pogosto spremlja tudi predenje, kar dodatno potrjuje, da je mačka srečna. To je njen način, da vam pokaže, da se ob vas počuti doma.

