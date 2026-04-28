Za te znake horoskopa se bo nesrečno obdobje kmalu končalo

V trenutkih, ko se zdi, da vse razpada, lahko žarek upanja ponudi tudi astrologija, ki nas spomni, da nič ne traja večno. Spreminja se pogled v zvezde in z njim okoliščine, ki oblikujejo naša življenja. Tako bo v bližnji prihodnosti za tri nebesna znamenja konec obdobja, ki so ga zaznamovali izzivi, sumničavost in čustvene turbulence.

Rak

Rake je obdobje, ki je za njimi, čustveno izčrpalo. Bilo je polno intenzivnih čustev in težav v odnosih, zaradi česar je bil notranji mir zanje nemogoč. Zdaj pa se planetarne energije umirjajo in raki vstopajo v obdobje, v katerem si bodo končno lahko oddahnili. Težave, ki so se zdele nerešljive, se bodo začele razpletati, komunikaciji z bližnjimi pa bo bolj iskrena in topla. To bo čas, v katerem bodo raki znova občutili varnosti – najprej v sebi, nato tudi v drugih.

Kozorog

Kozorogi so sicer znani po svoji vzdržljivosti, a so celo oni v zadnjem času na ramenih čutili preveč teže. Poslovni pritiski, finančna negotovost ali občutek stagnacije so pustili sled, toda zdaj je pred njimi obdobje, v katerem se jim bo trud končno obrestoval. Počasi, a zagotovo se bodo stvari postavile na svoje mesto. Kozorogi bodo dobili potrditev, da so izbrali pravo pot, nova priložnost pa bi lahko pomenila prelomnico, s katero se bo spremenil njihov vsakdan.

Ribi

Ribe so bile v preteklem obdobju izgubljene med svojimi željami in resničnostjo. Njihova intuicija je bila kot vedno močna, a so jo občasno zameglili negotovost in pritiski od zunaj. Zdaj pa prihaja obdobje jasnosti, ko se bo megla dvignila, ribe pa bodo končno videle, kaj si želijo in kako lahko to uresničijo. Ustvarjalnost in čustvena globina, ki sta bili do zdaj v ozadju, bosta spet prišli do izraza. Pred njimi je obdobje rasti, ki bo dvignilo njihovo samozavest.