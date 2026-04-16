Četrtek, 16. 4. 2026, 13.17

Zakaj se mačka drgne ob vas? Razlog vas bo presenetil.

Se vaša mačka drgne ob vas? Odkrijte, kaj pomeni to vedenje in zakaj vam s tem izkazuje zaupanje, pripadnost in ljubezen.

Ko se mačka nežno drgne z glavo ob predmete, druge živali ali ljudi, to ni le znak naklonjenosti. To vedenje je pomemben način komunikacije, s katerim mačke puščajo svoj vonj. Tako označujejo teritorij, hkrati pa izražajo zaupanje in občutek pripadnosti.

Vonjalne žleze razkrivajo več, kot mislite

Mačke imajo po telesu številne žleze, ki izločajo feromone. Te se nahajajo tudi na tačkah in repu, vendar so za drgnjenje z glavo najpomembnejše žleze pod brado, ob kotičkih ust, na sencih in okoli ušes. Prav z njimi mačka na ljudeh in predmetih pusti svoj edinstven vonj. Način drgnjenja je odvisen od višine predmeta, saj se ob višje predmete drgne s čelom in ušesi, medtem ko pri nižjih uporablja predvsem brado in vrat.

Poseben ritual med mačkami

Ko se mačke drgnejo med seboj, gre za znak močne družbene povezanosti. Takšno vedenje se pojavlja le med mačkami, ki se poznajo in si zaupajo. S tem ustvarjajo skupni, družinski vonj, ki potrjuje njihovo pripadnost isti skupini. Pogosto to vedenje začne dominantnejša mačka, ki na ta način utrjuje odnose znotraj skupnosti.

Največji kompliment, ki vam ga lahko da mačka

Če se vaša mačka drgne ob vas, vam s tem daje velik kompliment. Mačke s svojim vonjem označujejo le tisto, kar jim je res pomembno, zato to vedenje ni namenjeno neznancem, temveč ljudem, ki jim zaupajo. Drgnjenje se lahko kaže kot nežno ovijanje okoli nog ali rahlo, včasih tudi bolj odločno butanje z glavo.

Znak popolnega zaupanja

Še posebej zgovorno je, ko se vam mačka približa z odprtimi očmi in se z obrazom podrgne ob vas. Takrat vam sporoča, da vam popolnoma zaupa, saj se postavi v ranljiv položaj. S tem vas sprejme kot del svoje družine in pokaže, da se ob vas počuti varno.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.