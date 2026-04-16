Ameriška porota je po večtedenskem sojenju odločila, da je podjetje Live Nation, lastnik platforme Ticketmaster, nezakonito delovalo kot monopol in pri tem oškodovalo oboževalce z višjimi cenami vstopnic.

Ameriško pravosodno ministrstvo je podjetju Live Nation očitalo, da je z agresivnimi poslovnimi praksami izrinjalo konkurenco ter si s tem zagotovilo prevladujoč položaj. Posledica tega naj bi bile višje cene za obiskovalce koncertov in slabša uporabniška izkušnja. Čeprav je država kasneje delno odstopila od primera, so tožbo nadaljevale številne zvezne države, ki so vztrajale do končne razsodbe.

Gre za eno pomembnejših odločitev na področju glasbene industrije v zadnjih letih, saj bi lahko močno premešala razmerja moči na trgu koncertov in prodaje vstopnic.



Live Nation, ki organizira ogromno koncertov in festivalov po svetu (lani več kot 55 tisoč dogodkov z več kot 150 milijoni obiskovalcev), se z odločitvijo ne strinja in napoveduje nadaljnje pravne korake. Trdijo, da ne gre za monopol in da se na trgu močno borijo s konkurenco, vključno s športnimi organizacijami, promotorji in upravljavci prizorišč.

Foto: Guliverimage

Razplet bi lahko odprl vrata manjšim podjetjem in organizatorjem

Kljub temu pa bi imela lahko sodba zelo konkretne posledice. Sodišče lahko podjetju naloži razdelitev poslovanja ali celo ločitev od Ticketmasterja, kar je že prej zahteval nekdanji pravosodni minister Merrick Garland. Takšen razplet bi odprl vrata manjšim podjetjem in organizatorjem ter povečal konkurenco na trgu, kar bi lahko dolgoročno pomenilo nižje cene vstopnic in več priložnosti za manj uveljavljene izvajalce.

Porota je tudi ugotovila, da je Ticketmaster več let zaračunaval približno 1,72 dolarja (približno 1,46 evra) preveč na vsako prodano vstopnico. Ta znesek bo služil kot osnova za izračun odškodnin, ki bi lahko bile zelo visoke. Po razglasitvi sodbe so delnice Live Nationa opazno padle, kar kaže na resnost situacije in zaskrbljenost vlagateljev.

Zmaga za oboževalce, izvajalce, promotorje

Odločitev so mnogi že označili za zgodovinsko zmago – ne le za oboževalce, temveč tudi za glasbenike, promotorje in lastnike prizorišč, ki naj bi bili dolga leta ujeti v sistem, kjer je imel Ticketmaster prevelik vpliv. Hkrati pa je to tudi opozorilo drugim velikim korporacijam, da lahko sodišča posežejo proti protikonkurenčnim praksam.

Nezadovoljstvo z dominacijo podjetij Live Nation in Ticketmaster sicer ni novo. Posebej glasno je postalo po turneji Eras Tour pevke Taylor Swift, ko je sistem Ticketmasterja zaradi izjemnega povpraševanja odpovedal, kar je sprožilo val kritik in celo politične razprave v ZDA. Ta sodba pa je zdaj prvi resen pravni udarec, ki bi lahko prinesel konkretne spremembe.