Novak Đoković in Luka Dončić, dva svetovna zvezdnika na enem mestu. Kaj bosta pravzaprav začela dva izmed najboljših športnikov na svetu?

Po pisanju spletne strani BasketNews naj bi si košarkarsko tekmo ogledala Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov in trenutno eden najboljših košarkarjev, Luka Dončić. Beograjčan in Ljubljančan naj bi si ogledala tekmo košarkarske evrolige med Real Madridom in Crveno zvezdo.

Čeprav se Nole in Dončić spoštujeta, bosta tokrat na nasprotnih straneh. Srb bo navijal za beograjsko Crveno zvezdo, medtem ko bo Luka navijal za Real Madrid, kjer se je razvijal kot košarkar in tudi pustil velik pečat v kraljevskem klubu.

Novak Đoković je letos igral le dva turnirja. Foto: Reuters

In kaj oba zvezdnika delata v Madridu?

Sedemindvajsetletni Dončić je trenutno v Španiji, kjer nadaljuje zdravljenje poškodbe stegenske mišice, a naj bi do konca tega tedna odpotoval nazaj v Los Angeles, saj bodo njegovi Lakersi začeli igrati prvi krog končnice lige NBA. Njihov nasprotnik bodo Houston Rockets.

Na drugi strani pa bo 38-letni Novak Đoković igral na teniškem turnirju serije Masters v Madridu. Sicer je to turnir, ki Noletu zaradi nadmorske višine ne ustreza najbolj. Ta turnir je v svoji karieri dobil dvakrat. In sicer leta 2011 in leta 2019.

