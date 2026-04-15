Stevanović: Trenutno ne vidim nobene potrebe po njegovi ukinitvi

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
15. 4. 2026,
16.31

Osveženo pred

21 minut

Predsednika DZ in DS si v tem mandatu obetata dobro sodelovanje

Zoran Stevanović | Za predsednika DZ Stevanovića je DS izredno pomembna institucija, predstavlja pa si ga kot "neki korektiv celotni slovenski politiki". Prav je, da instituciji korektno sodelujeta in da DS nadzira vsebino, ne pa ideologije oz. iz katerega pola kakšen zakon prihaja, je prepričan. Slednje je danes v nagovoru želel sporočiti tudi državnim svetnikom. "Mislim, da so me dobro razumeli," je dejal. Glede nekaterih pobud o ukinitvi DS, ki so se pojavljale tudi v preteklosti, pa je dejal: "Trenutno ne vidim nobene potrebe po njegovi ukinitvi." | Foto Ana Kovač

Za predsednika DZ Stevanovića je DS izredno pomembna institucija, predstavlja pa si ga kot "neki korektiv celotni slovenski politiki". Prav je, da instituciji korektno sodelujeta in da DS nadzira vsebino, ne pa ideologije oz. iz katerega pola kakšen zakon prihaja, je prepričan. Slednje je danes v nagovoru želel sporočiti tudi državnim svetnikom. "Mislim, da so me dobro razumeli," je dejal. Glede nekaterih pobud o ukinitvi DS, ki so se pojavljale tudi v preteklosti, pa je dejal: "Trenutno ne vidim nobene potrebe po njegovi ukinitvi."

Foto: Ana Kovač

Predsednik DZ Zoran Stevanović in predsednik DS Marko Lotrič si v tem mandatu obetata dobro sodelovanje. Stevanović je danes v nagovoru svetnikov izpostavil pričakovanje, da bodo znali sodelovati tudi, kadar se ne strinjajo, ter sprejemati "življenjsko in razumljivo" zakonodajo. Predstavniki delojemalcev so ob njegovem nagovoru zapustili sejo.

Sodelovanje državnega zbora in državnega sveta je ključno, saj skupaj tvorita slovenski parlament, je za STA dejal predsednik DS Lotrič. Državni svetniki imajo izkušnje iz vsakdanjega življenja, zato njihove pripombe pridejo prav tudi poslancem pri končnem sprejemanju zakonodaje, meni.

Lotrič je pohvalil delo strokovnih služb in obeh generalnih sekretark prejšnjega sklica DZ, saj so bistveno dvignili nivo komuniciranja ter dosegli skupno pogodbo o upravljanju stavbe in sodelovanju med službami. "S prejšnjo predsednico sva redko sodelovala, vendar ko sva sodelovala, sva delala korektno," je dejal. Od novega predsednika DZ tako pričakuje več sodelovanja, o čemer sta se že dogovorila.

Stevanović: Trenutno ne vidim nobene potrebe po njegovi ukinitvi

Lotrič in Stevanović bosta skupaj obiskala Koebenhavn. "To bo zagotovo priložnost, da jasno poveva tudi Evropi, kaj Slovenija čuti, kam želi iti in po kakšni poti," je prepričan Lotrič.

Državni svetniki se nadejajo ustanovitve pokrajin

Dobro sodelovanje si obetajo tudi državni svetniki. Predvsem upajo, da se bo našla politična volja za ustanovitev pokrajin. Lotriča veseli, da so pred volitvami praktično vse stranke sporočale, da je regionalizacija potrebna in nujna za razvoj Slovenije, zato se nadeja, da jih bodo ustanovili v tem sklicu DZ.

Podpredsednik DS in predstavnik lokalnih interesov Matjaž Švagan si poleg tega želi tudi, da se financiranje občin uredi z zakonom. Meni, da ima Stevanović kot novinec v politiki na mestu predsednika DZ možnost, da vpelje medsebojno sodelovanje. Velik korak za vse generacije pa bi bilo oblikovanje široke koalicije med obema poloma, je prepričan.

Državni svetnik Jože Smole, ki v DS predstavlja delodajalce, pričakuje, da se vprašanja o ukinitvi DS ne bodo več pojavljala. Sodelovanje s prejšnjim sklicem DZ je ocenil kot toplo-hladno, zdaj pa si obeta, "da tega hladnega ne bo". Od novega predsednika DZ pričakuje, da bo "vse teklo skladno z zakonodajo".

Predstavnik delojemalcev v DS o Stevanoviću: Pustimo se presenetiti

Državni svetnik Oskar Komac, ki v DS predstavlja delojemalce, pričakuje, da bodo našli rešitve, ki bodo v korist zaposlenih in države. Ob tem niso navdušeni nad v DZ že vloženimi predlogi t. i. tretjega bloka, saj ti niso bili obravnavani na Ekonomsko-socialnem svetu. Glede novega predsednika DZ Stevanovića pa je dejal le: "Pustimo se presenetiti."

Predstavniki delojemalcev so sicer med Stevanovićevim nagovorom zapustili sejo DS. Stevanović tega sicer ni opazil. Pravi, da mu je žal, a da za to ne vidi nobenega razloga. Stranka Resni.ca ima namreč po njegovih besedah zelo "razvit socialni čut, predvsem za delavce". "Dvomim, da bi to lahko bil razlog," je dodal.

Zoran Stevanović
Novice Predsednik ruskega parlamenta čestital Stevanoviću
Marjan Šarec
Novice Marjan Šarec nad NSi: V tem primeru Stevanovića sploh ne bi potrebovali
Zoran Stevanović
Novice Tajno glasovanje, vidne sledi: označene glasovnice na volitvah predsednika DZ
