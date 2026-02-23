Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. S.

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
8.21

22 minut

Je mačka lahko srečna v majhnem stanovanju?

R. S.

mačka | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Življenje v majhnem stanovanju še ne pomeni, da se morate odpovedati mački. Večina se jih namreč zelo dobro prilagodi tudi manjšim bivalnim prostorom, če jim zagotovimo ustrezne pogoje.

Če živimo v majhnem prostoru, je pri izbiri hišnega ljubljenčka ena največjih prednosti mačk njihova velikost. V primerjavi z večjimi živalmi zavzamejo malo prostora, zato so primerne tudi za garsonjere in manjša stanovanja.

Pomembno vlogo v življenju mačk ima vertikalni prostor. Rade se zadržujejo na višini, saj se tam počutijo varno in imajo pregled nad svojim "ozemljem". Visok praskalnik ali plezalno drevo ob oknu lahko iz mačje perspektive občutno poveča uporabno površino stanovanja. Ob tem pa je treba paziti na varnost, saj morajo biti odprta okna zaščitena z ustreznimi mrežami.

mačka | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kako urediti majhno stanovanje za mačko

Tudi v manjšem domu so nekatera pravila ključna. Mačje stranišče in prostor za hranjenje morata biti jasno ločena in čim bolj oddaljena drug od drugega. Priporočilo je preprosto: ena posoda s peskom na mačko, plus ena dodatna. To pomeni, da naj bi imela ena mačka na voljo dve stranišči, kar je lahko v majhnem stanovanju organizacijski izziv.

Pasma pri prilagajanju na stanovanje ne igra odločilne vloge. Večina mačk, tudi navadnih mešank, se na notranje bivanje dobro navadi. Izjema so lahko odrasle mačke, ki so bile vajene življenja na prostem in se težje sprijaznijo z omejenim gibanjem.

mačka | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Znaki, da mačka ni zadovoljna

Vedenje je najboljši kazalnik počutja mačke. Če je nesrečna, lahko izgubi apetit, se skriva, ne uporablja mačjega stranišča ali nenehno išče priložnost za pobeg. Nekatere, zlasti tiste iz zavetišč ali z ulice, za prilagoditev potrebujejo tudi mesec dni ali več.

Za vse, ki oklevajo, je začasno skrbništvo dobra priložnost za preizkus. Če se mačka dobro prilagodi, lahko iz začasnega doma nastane trajno prijateljstvo. Če ne, lahko pri iskanju primernejšega okolja pomagajo društva za zaščito živali.

mačka
Hišni ljubljenčki stanovanje mačke mačka
