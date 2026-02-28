Oven

Že dalj časa v sebi skrivate želje, ki jim kar ne dovolite, da bi prišle na površje. Če boste še naprej svoja čustva in potrebe skrivali v sebi, verjemite, da se vam ne obeta nič lepega. Raje bodite iskreni do sebe in sprejmite vse, kar se skriva v vas. Izkoristite dan, ki je pred vami in pozabite na skrbi.

Bik

Že zjutraj boste začutili, da vam ta dan ne bo najbolj naklonjen. Jasnino bodo prekrili nevihtni oblaki, vendar ne skrbite. Izvlekli se boste kot vedno doslej. Če boste le lahko, se izognite pomembnejšim opravkom. Pokličite prijatelja, na katerega ste skoraj pozabili in obnovite odnos. Ne veste še, kako prav vam bo kmalu prišel.

Dvojčka

Danes vam bo močno primanjkovalo poguma, poleg tega pa se bo zdelo, kot da bežite pred stvarnostjo. Čas je, da se postavite nazaj na realna tla in objektivno presodite situacijo, saj boste v nasprotnem primeru samo skakali iz enega konca na drugega. V vaše ljubezensko življenje pa vnesite nekaj svežine.

Rak

Kljub vsemu se morate zavedati, da so sanje eno, stvarnost pa je nekaj povsem drugega. V kolikor boste izgubili tla pod nogami, se bodo vaše možnosti za uspeh neprimerno zmanjšale. Danes poskusite dati skrbi vsaj za nekaj ur na stran in se posvetite vsemu lepemu. Dan bo pravi, da obrnete novi list v knjigi življenja.

Lev

Vezani poskusite danes poslušati svoj notranji glas in upoštevajte svoje srce, predvsem pa pazite, da ne boste storili kakšne napačne poteze. Samski pa boste določenim ljudem končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen, vdihnili boste zrak svobode. Nekdo bo očaran nad vašimi pogumnimi dejanji.

Devica

Zvečer se odpravite na kakšno kulturno prireditev in tako sprostite duha ter pomirite telo. Vsi tisti, ki vas to ne zanima, pa nikar ne oklevajte in se posvetite drugemu opravku ali pa športu, ki bo poskrbel, da boste zvečer trdno zaspali. S službo pa se danes nikar ne obremenjujte preveč.

Tehtnica

Samski se bojite sprememb, čeprav si jih prav tako močno želite. V ljubezni boste morali v prihajajočih dneh sprejeti neko pomembno odločitev. Če iščete vprašanje na to, kaj vas osrečuje, boste odgovor našli globoko v svojem srcu. Vezani boste zaupali partnerju bolj kot kadarkoli prej.

Škorpijon

Po vsej verjetnosti boste danes nekoliko zbegani in zmedeni. Do partnerja bodite bolj potrpežljivi in če boste le lahko, mu zaupajte svoja čustva in občutke, saj vas bo le na ta način lahko razumel. S pomembnimi odločitvami pa počakajte do jutri, ko se vam bo zbistril um.

Strelec

Danes se vam ogromno dogajanja obeta predvsem na domačem področju. Lahko da se boste odločili za obnovo bivalnega prostora. Pri tem vam bo v veliko pomoč to, da ste trenutno z domačimi odlično uglašeni. Če pa boste imeli različne ideje, boste brez težav sprejemali kompromise.

Kozorog

Tisti, ki iščete boljšo polovico, se morate zavedati, da so vaši kriteriji zelo visoki. Morda jih boste morali malce spustiti, da boste res koga našli. Vezani pa se danes držite načrtov, ki jih imate, v nasprotnem primeru se vam bodo stvari podrle. Vaš partner bo na račun tega zapostavljen.

Vodnar

Vaše ljubezensko življenje se ne bo veliko spremenilo, po vsej verjetnosti bo ostalo na isti ravni kot do sedaj. Ne pričakujte velikih zapletov in presenečenj, najbrž bodo stvari potekale ustaljeno in rutinsko. To vam bo zelo ustrezalo, saj ste preobremenjeni s službo in si ne želite drame tudi doma.

Ribi

Danes boste ponovno postavljeni pred dejstvo. Odločiti se morate sami, saj le vi veste, kaj si zares želite. Vaša odločitev vam bo korenito spremenila življenje, ne bo pa vplivala na življenja ljudi okrog vas. Odločitve vam ni treba sprejeti takoj, zato si vzemite čas za premislek. Pojdite v naravo in bodite sami s seboj.