Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je v življenjski strelski formi. Imenitne pa niso le njegove številke, ampak tudi izkupiček Los Angeles Lakersov. O tem, s kako veličastnimi strelski presežki ima opravka liga NBA, priča več kot zgovorno neverjeten podatek, da na drugi strani velike luže ni bilo tako razigranega strelca že 40 let. Zadnji, ki je tako marljivo polnil koš tekmecem na gostovanjih, je bil eden in edini Michael Jordan. In to še krepko pred svojim vrhuncem!

To že dolgo ni več naključje. Luka Dončić je v zadnjih tednih močno dvignil letvico in prerasel v strelsko pošast, s katero kot za stavo rešeta mrežico tekmecev. Ko se je z Lakersi odpravil na zadnjo turnejo, ki je vsebovala kar šest zaporednih gostovanj, so bili Jezerniki deležni številnih dvomov o tem, česa so sploh sposobni. Izkazalo pa se je, da zmagoviti niz Redickovih izbrancev ni bil niti malo naključen.

Zmage so se nadaljevale, z malce več sreče in zbranosti v zaključku srečanja v Detroitu bi ostal niz neporaženosti v popolnosti prazen, pri tem pa ni izstopala le izvrstna kemija, ki krasi zvezdniško zasedbo Jezernikov, ampak tudi astronomske številke slovenskega asa. Luka Magic je čaral in čaral, na šestih zaporednih gostovanjih je v povprečju zabijal na tekmo več kot 40 točk, s tem pa poskrbel za odmeven dosežek. S posebno objavo in omembo se mu je poklonila tudi liga NBA, slovenske ljubitelje košarke pa lahko razganja od ponosa, saj je zadnji košarkar, ki mu je uspelo kaj podobnega, to storil še globoko v prejšnjem stoletju.

Luka in his last 6 road games:



Tonight at IND: 43 PTS

Mar. 23 at DET: 32 PTS

Mar. 21 at ORL: 33 PTS

Mar. 19 at MIA: 60 PTS

Mar. 18 at HOU: 40 PTS

Mar. 16 at HOU: 36 PTS



He becomes the first player since Michael Jordan in 1986 to average 40 PTS over a six-game span on the road… https://t.co/AoBSZ5LTbs pic.twitter.com/vGMrA7tlsX — NBA (@NBA) March 26, 2026

Pisalo se je leto 1986, to pa je uspelo poznejšemu najboljšemu košarkarju. Za mnoge kar najboljšemu vseh časov. Pod takšen podvig, ki je v zadnjih tednih uspel Dončiću, se je namreč pred okroglimi 40 leti podpisal Michael Jordan. Takrat je imel šele 23 let, v sezoni 1986/87 pa je na sedmih zaporednih gostovanjih dosegal v povprečju 41,3 točke. V tisti sezoni je osvojil prvo izmed desetih priznanj za najboljšega strelca sezone, na prvo MVP priznanje pa je moral počakati še eno sezono.

Michael Jordan je pri 23 letih nanizal sedem gostovanj, na katerih je dosegal v povprečju dobrih 41 točk. Foto: Getty Images

Za prestižno nagrado se že dalj časa poteguje Dončić, a mu tistih, ki podeljujejo odločilne glasove, še ni uspelo prepričati. V zadnjih tednih, v obdobju njegove strelske rapsodije, se njegovo ime vse bolj omenja med najresnejšimi kandidati za osvojitev priznanja. K temu pomaga tudi vroča strelska forma Dončića, ki je v tej sezoni presegel mejo 40 točk kar 14-krat, Miamiju pa v gosteh nasul kar 60 točk, kot tudi rezultati Lakersov, ki nastopajo kot prerojeni. Z zahtevne turneje so se vrnili kar s petimi zmagami, za las so ostali prekratki le v Detroitu.

Vrhunci predstave Luke Dončića proti Indiani:

Zdaj, ko so se vrnili v Kalifornijo, bodo lahko znova zaigrali pred svojim občinstvom. V noči na soboto bodo pomembno zmago v boju za čim višje mesto na zahodu naskakovali proti Brooklynu. To bo dvoboj, na katerem bo skušal Dončić popraviti svoj rekord in že na 12. zaporedni tekmi doseči vsaj 30 točk.