Najslabše kuhajo ljudje, rojeni v teh znakih horoskopa

Nekaterim ljudem kuhinja predstavlja minsko polje stresa in potencialnih katastrof. Prismojeno kosilo je pri njih stalnica, hladilnik pa uporabljajo pretežno le za pijačo. To še posebej velja za tri znake horoskopa.

Vodnar

Inovativni in občasno ekscentrični vodnarji se ukvarjajo z velikimi idejami, prihodnostjo človeštva in tehnološkim napredkom. Banalni opravki, kot je kuhanje, se jim zdijo izguba časa, ki bi ga lahko porabili za kaj bolj pomembnega. Njihovi redki poskusi kuhanja so bolj podobni znanstvenim eksperimentom, ki so lahko uspešni ali pa povsem neuspešni. Preizkušajo nemogoče kombinacije sestavin in čudne tehnike, na koncu pa dobijo nekaj, kar je sicer užitno, ne pa nujno tudi okusno.

Oven

Impulzivni in nepotrpežljivi ovni delujejo po načelu "zdaj in takoj". Ko začutijo lakoto, hrano potrebujejo nemudoma, proces priprave, kuhanja in čakanja, da je jed pripravljena, pa je zanje prava agonija. Nimajo potrpljenja za natančno sekljanje, dolgotrajno dušenje ali čakanje, da testo vzhaja. Njihov slog kuhanja je hiter in intenziven, vse sestavine vržejo v posodo, temperaturo navijejo do maksimuma in upajo na najboljše, rezultat pa je praviloma povsem neužiten.

Dvojčka

Vsestranski in radovedni dvojčki imajo najboljše namere. Odprejo kuharsko knjigo ali poiščejo videorecept ter začnejo z navdušenjem sekljati čebulo. Težava nastane, ko dobijo sporočilo, zazvoni telefon ali se jim utrne zamisel za nov projekt. Njihove misli delujejo bliskovito, kuhanje pa terja osredotočenost, ki je oni preprosto nimajo. Rezultat je običajno prismojena posoda ali napol skuhana hrana, ki so jo pozabili na pultu. Veliko raje imajo dostavo hrane, saj lahko vsak dan poskusijo kaj novega.