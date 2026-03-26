Prvi mož skokov Sandro Pertile: Dogodki v Planici so velika lekcija

Po dolgem in vremensko zelo zahtevnem dnevu so v Planici le izpeljali en trening skok in kvalifikacije. Vodja tekmovanja Sandro Pertile je priznal, da vremenska napoved ni bila natančna, ob tem pa opozoril, da so takšni zapleti vse pogostejši in da bi lahko bile razlog tudi podnebne spremembe.

Najprej dež, nato sneg in še veter. Takšna je bila četrtkova vremenska napoved za Planico. Obstajala je bojazen, da vodstvo tekmovanja programa morda ne bo moglo izpeljati, vendar so na koncu kvalifikacije pospravili pod streho, slovenski navijači – v večini otroci – pa so se lahko veselili dvojne zmage Anžeta Laniška in Domna Prevca.

Prav posebno zmago pa je slavilo tudi vodstvo tekmovanja s Sandrom Pertilejem na čelu, ki je pozdravil požrtvovalnost planiških delavcev: "Glede današnjega dne bi se rad zahvalil vsem ljudem, ki so bili vpleteni. Za nami je dolg dan, a sem na koncu res zelo vesel, da smo izpeljali tako trening kot kvalifikacije. Prav tako je pomembno, da v tako zahtevnih razmerah ni bilo nobenih resnih poškodb. Ni bilo lahko."

Pertile opozarja: Takšne stvari se nam dogajajo vse pogosteje

Kot je dejal prvi mož skokov, je bil cilj, da izpeljejo vsaj eno serijo za trening, saj so se zavedali četrtkovega in tudi petkovega vremenskega izziva: "Celotno jutro in dopoldne smo se borili, da bi program vendarle izpeljali. Vremenska napoved, ki smo jo prejeli včeraj, ni bila točna, saj je bilo stanje danes boljše. To je pomembna lekcija, ker se je podobno zgodilo že prejšnji konec tedna v Vikersundu. Takšne stvari se nam dogajajo vse pogosteje. Osebno verjamem, da podnebne spremembe vplivajo tudi na modele napovedovanja, zato se bomo morali temu v prihodnje bolj posvetiti."

Sandro Pertile je po dolgem dnevu v Planici poudaril, da vremenska napoved ni bila natančna. Foto: Guliverimage

Pravilen odziv žirije in organizatorjev

Žirija in organizacijski komite sta se na celotno dogajanje po njegovem mnenju dobro odzvala, planiški delavci pa so še enkrat uspešno pripravili Letalnico bratov Gorišek: "Vse sprejete odločitve so bile prave. Rezultat tega je, da imamo kvalifikacije pod streho in se lahko nadaljnjim težavam posvetimo bolj sproščeno."

Pripravljen je tudi rezervni načrt

Za petek je napoved glede vetra slabša. Za zjutraj ob 9. uri imajo dekleta načrtovan preizkus letalnice za sobotno posamično preizkušnjo, medtem ko je za fante načrtovana tekma za 15. uro v petek.

Otroci so v četrtek uživali v Planici. Foto: Aleš Fevžer

V enem od scenarijev bi lahko bil jutranji program prestavljen na popoldne in bi dekleta preizkusila letalnico v premoru med obema serijama moške posamične tekme.

"Že včeraj smo pripravili rezervni načrt tako za moške kot za ženske. Še vedno menim, da lahko, če jutri zjutraj ne bo mogoče izpeljati dveh serij ženskega treninga, to storimo med odmorom med prvo in drugo serijo moške tekme. Po uspešnem četrtku smo lahko bolj sproščeni, še vedno pa obstajajo možnosti, da bo celoten konec tedna fantastičen. Glede petkovega programa bomo zjutraj na prizorišču ocenili stanje. Vemo, da imamo načrt B, če bo vreme povzročalo težave. Odločitev bomo sprejeli jutri zjutraj. Časovno bomo pripravljeni že zjutraj, potem pa bomo videli, kako bo," razlaga Pertile.