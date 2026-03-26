Oven

Zdaj, ko ste razrešili tegobe in konflikte v domačem okolju, bodite mirni. Čeprav še niste povsem zadovoljni z dogajanjem v vašem domu, vsekakor pokažite osredotočenost pri delu. Naj vas domače težave nikar ne motijo. Pri financah pazite na odlive s tekočega računa. Le previdno.

Bik

Še vedno vas bo spremljala dobra volja včerajšnjega dne. Danes vam odsvetujemo vsakršno odločanje, ki bi lahko bilo povezano s poslovanjem. Nekdo bi vas znal ukaniti, zato previdno, ko se boste pogovarjali in pogajali z različnimi osebami. Saj veste, nikoli ni odveč, da svoje korake v življenju temeljito preučite.

Dvojčka

Današnji dan boste občutili kot nekoliko kritičen čas, ki bo onemogočal sproščenost v čustveno obarvanih odnosih. Na partnerskem področju bo lahko prišlo do zapletov, ki jih sam pogovor ne bo rešil. S tem bi na dan prišla le še bolj neprijetna dejstva. Počakajte raje na jutri.

Rak

Realnost ni takšna, kot so vam rekli, zato stvari vzemite v svoje roke in sami presodite situacijo. Podrobno analizirajte vse dejavnike, da boste lahko ustvarili kar se da resnično sliko o dogajanju. Pri svojih željah pa bodite zmerni, saj trenutno čas ne bo pravi za njihovo uresničevanje.

Lev

Ljubezensko življenje se stopnjuje in izboljšuje, a le v vaši glavi. Še vedno vas nekaj skrbi in nočete sami sebi priznati, da na nekoga zelo veliko mislite. Samski se boste po vsej verjetnosti znašli v ljubezni na daljavo, preko interneta ali kratkih sporočil. Vse, kar se vam bo dogajalo, boste od drugih skrivali kot kača noge.

Devica

Ljubezen vam nikakor ne da miru. Metuljčki bodo tudi danes prisotni v trebuhu cel dan, vi pa še kar ne boste vedeli, kako bi se približali ljubljeni osebi. Vezani boste utrdili odnos s partnerjem, v katerem je v zadnjem času prišlo do kar nekaj trenj. Priznajte svoj del krivde.

Tehtnica

Po vsej verjetnosti je vaše ljubezensko življenje razlog za vašo odtujenost in ravnodušje v službi. Glede partnerskega odnosa ste sprejeli napačen zaključek in odločitev. Razburja vas, da se partner ni niti poskušal potruditi, da bi vas prepričal v nasprotno. Samski pa boste lahko ravno v službi našli svojo sorodno dušo.

Škorpijon

Današnji dan bo poskrbel za veliko preizkušenj. Čakajo vas nove delovne obveznosti, pripraviti se boste morali na intelektualne preizkušnje, a jim boste zagotovo kos. Pokažite pripravljenost do dela. Do okolice in prijateljev se ne obnašajte gospodovalno ali vzvišeno.

Strelec

V vaše življenje prihaja obdobje, ko boste potrebovali pozornost in naklonjenost bližnjih. Sami ste odgovorni za svoje življenje in prihodnost, toda po pomoč se lahko še vedno obrnete na bližnje. Imejte to v mislih, ko se boste znašli na razpotju. Prisluhnite sebi in svojim mislim. Odkrili boste marsikaj.

Kozorog

Znašli se boste v središču pozornosti, kar vam bo nadvse godilo. Že dolgo niste bili tako občudovani, zato bo to dogajanje v vas prebudilo nekaj povsem novega. Po dolgem času boste spet verjeli vase, brez težav pa se boste spopadli tudi z izzivi, ki se vam bodo pojavljali na poti.

Vodnar

Nekdo bo od vas zahteval odkritost, vendar vam to nikakor ne bo šlo od rok. Naj vas ne bo strah povedati, kar veste, saj bo to le dobro za vas. Če vas je strah, da ne boste nekoga izdali, pa morate sami presoditi, kako daleč boste šli. Ne glede na vse poskrbite, da boste ostali zvesti svojim načelom.

Ribi

Muhasti boste in kar naprej boste spreminjali vedenje, s čimer boste zelo negativno delovali na okolico. Poskusite se zadržati. Opazili boste tudi, da ste se z nekom zapletli globlje, kot ste nameravali. Želeli se boste izviti iz primeža ter zadevo zaključiti. Morda boste izbrali malce napačen čas.