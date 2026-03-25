Danes čez dan še lahko pričakujemo lepo vreme, ponoči pa sledi za ta čas nenavaden vremenski preobrat, lahko rečemo kar skok v zimo. Po napovedi meteorologov agencije za okolje bo v noči na četrtek Slovenijo dosegla izrazita hladna fronta in nam prinesla burno vremensko dogajanje. Drastične spremembe se bodo začele v severnih krajih kazati danes okoli 21. ure, pred tem je pričakovati povečini sončno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 14 do 20 stopinj Celzija. Ob 13. uri je meteorolog Brane Gregorčič podal izjavo za javnost glede pričakovanega vremenskega dogajanja. Napovedal je kar tri opozorila druge, torej oranžne stopnje, in sicer za sneženje, sunke burje in močan severni veter.

"Že 48 ur spremljamo globok ciklon, ki se pomika od Islandije proti Norveški. Hladna fronta je že dosegla sever Evrope, Slovenijo bo dosegla med 21. in 22. uro," je v uvodu povedal meteorolog Brane Gregorčič.

Arso je tako izdal že tri vremenska opozorila druge najvišje stopnje, torej oranžne. Med tretjo in deveto uro zjutraj bodo na Primorskem močni sunki burje, tudi do sto kilometrov na uro. V podobnem časovnem intervalu bo Notranjsko in območje Kočevja zajelo močno sneženje. V šestih urah lahko zapade med 15 in 25 centimetrov snega.

Tretje oranžno opozorilo pa bo veljalo od jutri od sredi dneva do sobote, ko bo zapihal močan severni veter. Pihal bo v sunkih do 70 kilometrov na uro, lahko tudi do sto kilometrov na uro, in sicer na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju.

V gorah do 30 centimetrov snega

Zvečer bo oblačnost od severozahoda naraščala. Ponoči se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa se bo po polnoči krepila burja. Padavine se bodo od severa hitro širile proti jugu.

Meja sneženja se bo ob tem spuščala in se spustila do nižin, zato lahko v drugem delu noči ter v četrtek zjutraj v precejšnjem delu Slovenije pričakujemo zimske razmere.

Najmočneje bo snežilo v gorah, predvsem na območju Julijskih Alp, vzdolž grebena Javornikov proti Snežniku in v Kočevskih gorah, pa tudi v Kamniško-Savinjskih Alpah, na Pohorju in Gorjancih. Na teh območjih bo lahko nad višino 800 metrov do četrtka opoldne zapadlo od 15 do 30 centimetrov snega.

Napoved za Planico



V četrtek zvečer bo začelo deževati, nato pa snežiti tudi v Planici, kjer bo ta konec tedna veliki finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Temperature se bodo v četrtek in petek spustile pod ledišče, napovedan je tudi okrepljen veter. Tako kot v preostalih delih Slovenije se bo tudi v Planici vreme v soboto in nedeljo umirilo.



"Razmere v Planici bodo v soboto in nedeljo verjetno dopuščale, se zdi, neovirano izvedbo, medtem ko pa je za četrtek in petek situacija precej negotova in se bodo na terenu odločali kako in kaj," je dejal Gregorčič.



V četrtek zjutraj bo tako po napovedi Gregorčiča v Planici zagotovo kakšnih 15 centimetrov svežega snega, potem se bo sicer sneženje že dopoldne umirilo in ponehalo, ampak bo pa verjetno tudi nekaj vetra, je še napovedal Gregorčič.

V krajih na nadmorski višini med 500 in 800 bo zapadlo do 15 centimetrov snega

Verjetnost sneženja po nižinah bo najmanjša na Goriškem in ob obali, pa tudi na skrajnem severovzhodu države. Tudi v večjem delu Ljubljanske in Celjske kotline predvidoma ne bo zapadlo prav veliko snega, čeprav bodo med dežjem vsaj občasno pomešane tudi snežinke.

V krajih z nadmorsko višino med 500 in 800 metrov bo najverjetneje zapadlo od 5 do 15 centimetrov južnega snega, največ na Notranjskem in Kočevskem.

Izdani opozorili zaradi snega in močne burje

Arso je zaradi napovedanega vremenskega dogajanja izdal drugo najvišje vremensko opozorilo, oranžno opozorilo, in sicer zaradi snega za četrtek do dopoldneva za jugovzhodno in jugozahodno Slovenijo, za jugozahodno Slovenijo pa je oranžno opozorilo izdal tudi zaradi močne burje.

Burja na Primorskem bo najmočnejša v četrtek zgodaj zjutraj, severni veter na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju pa v četrtek popoldne, v noči na petek in še v petek čez dan.

Pričakovati je, da bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost okoli sto kilometrov na uro. Od četrtka sredi dneva do noči na soboto bodo sunki severnega vetra ponekod na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju lahko presegali hitrost 70 kilometrov na uro.

Zaradi močnega vetra so vremenoslovci za četrtek izdali oranžno in rumeno opozorilo. Foto: Arso / Facebook

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija.

Animacija:

Omejitve v prometu

Zaradi napovedanega sneženja bodo že od polnoči veljale nekatere omejitve za tovornjake na slovenskih avtocestah. V četrtek od polnoči do 9. ure bo veljala prepoved vožnje na primorskih avtocestah in hitrih cestah za tovorna vozila nad 7,5 tone, v enakem časovnem obdobju bo veljala tudi prepoved vstopa v Slovenijo na vseh avtocestnih prehodih s sosednjimi državami za tovorna vozila nad 7,5 tone, so sporočili iz Prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Ob tem so dodali, da če bodo vremenske razmere dopuščale, se bo promet sprostil že prej, kot je napovedano. Hkrati so izločanja za tovorni promet v tem času mogoča tudi na drugih odsekih avtocest, zato voznikom priporočajo, da spremljajo tekoče prometne informacije na www.promet.si oz. uporabljajo aplikacijo Promet+.

Dars medtem zaradi napovedanega poslabšanja vremenskih razmer v četrtek voznike poziva k večji previdnosti in uporabi ustrezne zimske opreme. Ljudi pozivajo, naj se na pot odpravijo le, če je to nujno.

Voznike, ki se bodo vendarle podali na pot, pozivajo k večji previdnosti ter rednemu spremljanju prometnih informacij. Na pot naj se odpravijo pravočasno in z ustrezno zimsko opremo, ki je v zimskih razmerah obvezna tudi po 15. marcu, so poudarili.

Kot so zagotovili, bodo Darsove posipne in plužne ekipe neprekinjeno spremljale razmere ter izvajale vse potrebne ukrepe za zagotavljanje čim večje varnosti in pretočnosti prometa. Ob tem so opozorili, da je prehitevanje plužnih in posipnih vozil prepovedano, saj se s tem povečuje tveganje za prometne nesreče in ovira učinkovito delo zimske službe.

Konec tedna se bo vreme umirilo

Jutri čez dan bodo padavine slabele in predvsem na zahodu in severu tudi ponehale. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Občutno hladneje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Petek bo še oblačen in vetroven, v soboto in nedeljo pa se bo vreme umirilo in delno razjasnilo.