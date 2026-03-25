Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sreda,
25. 3. 2026,
13.35

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Peter Magyar Viktor Orban

Na Madžarskem poskus državnega udara? "To je konec."

Viktor Orban | Peter Magyar Viktorja Orbana obtožuje, da skuša ostati na oblasti s pomočjo obveščevalnih služb. Magyar je to označil za poskus državnega udara. | Foto Guliverimage

Peter Magyar Viktorja Orbana obtožuje, da skuša ostati na oblasti s pomočjo obveščevalnih služb. Magyar je to označil za poskus državnega udara.

Politično ozračje na Madžarskem, kjer bodo 12. aprila parlamentarne volitve, je vse bolj napeto. Vodja opozicije Peter Magyar, ki mu ankete napovedujejo zmago, je premierja Viktorja Orbana obtožil, da se skuša ohraniti na oblasti z nezakonito uporabo madžarske obveščevalne službe proti opoziciji. Afero je poimenoval Orbangate.

"To je konec. Svet, zgrajen na lažeh, se je zrušil." Tako je na svojem računu na družbenem omrežju X zapisal vodja opozicijske stranke Tisza Peter Magyar. Madžarskega premierja Viktorja Orbana in njegove tesne sodelavce je obtožil, da delujejo proti stranki Tisza s pomočjo obveščevalnih služb.

Orbangate: To presega vsako mejo

Afero je Magyar poimenoval Orbangate in zapisal, da ta afera spominja na najtemnejše dni komunizma in je celo resnejša od škandala Watergate, ki je v začetku 70. let preteklega stoletja strmoglavil ameriškega predsednika Richarda Nixona.

Pri tem se je Magyar skliceval na v torek objavljeni članek skupine raziskovalnih novinarjev Direkt36, ki je bil objavljen v madžarskem mediju Telex (danes zjutraj je bil članek osvežen z novimi podatki). "Naj bo jasno. Kar je bilo danes razkrito v preiskovalnem poročilu Direkt36, presega vsako mejo. Gre za poskus državnega udara proti Madžarski."

Magyar obljublja preiskavo po volitvah

Magyar je še obljubil, da bodo po menjavi oblasti tako politični nalogodajalci kot vodje obveščevalnih služb morali odgovarjati pred madžarskim pravosodnim sistemom.

Poglejmo, kaj piše v članku Direkt36. Zgodba se začne odvijati julija 2025, ko so preiskovalci enote za kibernetsko kriminaliteto madžarskega Nacionalnega preiskovalnega urada (NNI) v okviru suma širjenja otroške pornografije preiskali domova dveh IT-strokovnjakov, povezanih s stranko Tisza.

Preiskava v Budimpešti julija lani

Gre za 19-letnika, ki še živi pri starših, in 38-letnika, ki živi na ladji na reki Donavi. Na rečni ladji, zasidrani pri Budimpešti, ima tudi strežnike in računalnike. Madžarski preiskovalci so zasegli skupaj 38 elektronskih naprav: od pametnih telefonov, strežnikov, ključkov USB do tabličnih, prenosnih in namiznih računalnikov.

Med oblekami so našli tudi usnjeni pas z vgrajeno minikamero. Najprej so preiskovalci menili, da je pas namenjen za snemanje otrok, te posnetke pa bi osumljenca nato razpečevala. Toda pozneje so ugotovili, da ne gre za to.

Pri preiskavi sodeluje tudi obveščevalna služba

Oba preiskovanca sta preiskovalcem povedala, da sta povezana s stranko Tisza. 19-letnik je v preteklosti pomagal Tiszi kot prostovoljec pri računalniških zadevah, 38-letnik pa je skrbnik Tiszinih notranjih sistemov.

Na podlagi anonimne prijave je madžarska policija julija lani opravila hišno preiskavo, nad katero so bdeli agenti madžarskih obveščevalnih služb. V okviru preiskave so zasegli elektronske naprave dveh sodelavcev opozicijske stranke Tisza. Fotografija je simbolična.

Pri preiskavi 19-letnika in 38-letnika je bilo tudi nenavadno, da je v zadevi sodeloval tudi madžarski Urad za varovanje ustave (AH) oz. je madžarska notranja obveščevalna služba. Sprožilec preiskave je bilo anonimno sporočilo policiji.

Obveščevalni službi, vpleteni v preiskavo, sta pod Orbanovim nadzorom

Pri preiskavi rečne ladje je sodelovala tudi madžarska Nacionalna varnostna služba (NBSZ), ki je zadolžena za tehnično podporo obveščevalnim službam. Tako AH kot NBSZ sta pod nadzorom Viktorja Orbana oziroma njegovega kabineta.

Preiskovalce NNI je begalo, da AH in NBSZ tako dejavno sodelujeta v preiskavi domnevne otroške pornografije. NNI na zaseženih napravah tudi ni našla otroške pornografije. Našli pa so podatke o poskusu vdora v računalniški sistem stranke Tisza.

Kdo je skrivnostni Henry in za koga dela?

To so ugotovili na podlagi dopisovanja med 19-letnikom in anonimno osebo, poimenovano Henry. Henry je skušal 19-letnika prepričati, da bi sodeloval z njim: mu poročal o notranjih razmerah v Tiszi in dal dostop do njenega računalniškega sistema. V zameno mu je obljubil nagrado.

Magyar napoveduje, da bodo po zmagi na aprilskih volitvah zaradi Orbangata morali pred sodnike tako politični nalogodajalci kot vodje obveščevalnih služb.

19-letnik se je pretvarjal, da sodeluje s Henryjem, ker je od njega skušal dobiti čim več informacij. Dopise s Henryjem je pokazal tudi 38-letniku, ki je o tem obvestil vodstvo stranke Tisza. 19-letnik in 38-letnik sta nato skovala načrt, da bosta Henryja posnela s kamero, skrito v usnjenem pasu. Ta poskus je padel v vodo zaradi racije.

NNI ne išče Henryja, ampak je zanj sporen usnjeni pas s kamero

NNI po poročanju Direkt36 zdaj delovanja ni usmerila v razkritje prave identitete Henryja, ampak je vodstvo NNI po navodilih AH policiji naročilo, naj se preiskava usmeri na usnjeni pas s kamero. 19-letnik in 38-letnik sta tako osumljena zlorabe vojaške opreme.

NNI, AH in NBSZ, notranje ministrstvo in kabinet predsednika vlade se na novinarska vprašanja Direkt36, ki so jih poslali v ponedeljek zjutraj, za zdaj niso odzvali. Tisza je raziskovalnim novinarjem odgovorila, da zadeve ne želijo komentirati. So pa v odgovoru zapisali, da bi morale po volitvah zadevo preiskati neodvisne institucije.

Peter Magyar Viktor Orban
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
