Na. R., STA

Sreda,
25. 3. 2026,
6.13

Nataša Pirc Musar politika tujina varnost energetika seja Svet za nacionalno varnost Janez Janša Janez Janša Robert Golob Robert Golob

Janša sprejel Golobovo vabilo na SNAV

Volitve 2026 SDS Janez Janša

V opoziciji so bili do vladnih ukrepov pri reševanju razmer v državi kritični, Janša pa je v soboto v objavi na omrežju X vladi tudi očital, da bi na to temo morala sklicati SNAV.

Foto: Ana Kovač

Janez Janša se bo z veseljem udeležil seje sveta za nacionalno varnost (SNAV), ki jo je za četrtek sklical premier Robert Golob, je prvak stranke SDS sinoči potrdil za največjo komercialno televizijo. Golob je na sejo povabil predsednico republike Natašo Pirc Musar in predstavnike strank, ki so bile izvoljene v državni zbor, na dnevnem redu pa so obravnava kriznih razmer v svetu ter energetska varnost in tuji vplivi v Sloveniji.

Da bo sklical sejo SNAV, na kateri bi obravnavali tuje vplive na volitve v Sloveniji, je Golob napovedal v zadnjem tednu pred volitvami, potem ko so kampanjo v sklepnem delu zaznamovale anonimna objava posnetkov in informacije Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) o obisku predstavnikov tuje obveščevalne službe Black Cube na sedežu SDS.

Poleg predsednice Pirc Musar in Janše je Golob na sejo povabil še prvaka NSi Jerneja Vrtovca kot predstavnika liste NSi, SLS in Fokus, predsednika SD Matjaža Hana, predsednika Demokratov Anžeta Logarja, sokoordinatorja Levice Luko Mesca kot predstavnika Levice in Vesne ter predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, so še sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Dogajanje v minulih dneh pa sta v Sloveniji zaznamovala tudi pomanjkanje goriva na črpalkah in negotovost, ki jo povzroča zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu. 

Svet za nacionalno varnost skladno z odlokom poleg predsednika vlade, ki mu predseduje, sestavljajo še ministri za obrambo, notranje in zunanje zadeve ter infrastrukturo in direktor Sove. Ko gre za vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednik SNAV na sejo povabi še predsednika republike, predsednika DZ, predstavnika največje opozicijske stranke v DZ, predstojnike drugih državnih organov in predstavnike drugih organizacij.

Robert Golob
Novice Golob sklical Svet za nacionalno varnost
Branko Lobnikar
Novice Lobnikar: Ni dvoma, da gre za nezakonite prisluhe
Robert Golob
Novice Golob: SNAV bomo sklicali po volitvah
