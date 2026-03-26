Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
7.38

Osveženo pred

45 minut

Vojna v Iranu

Trump ponovno vztrajal, da se pogajajo z Iranom #vŽivo

Donald Trump | Trump je pred republikanci v sredo še ponovil, da povsem uničujejo Iran. | Foto Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo znova zatrdil, da se Iran pogaja z ZDA in si močno želi dogovora. Tiste, ki se pogajajo, pa naj bi bilo to strah priznati, je na prireditvi za zbiranje denarja za republikanske kongresne kandidate po poročanju ameriških medijev dejal Trump. Iranski zunanji minister Abas Aragči je pred tem v sredo zatrdil, da se Iran ne namerava pogajati z ZDA.

Poudarki dneva: 

7.15 Iran postavil svoje pogoje za konec vojne 
7.15 Iran postavil svoje pogoje za konec vojne 

Iranski državni medij Press TV, ki se sklicuje na visokega politično-varnostnega uradnika, poroča, da je Iran zavrnil ameriški predlog za konec vojne, in bo vojno končal, "ko se bo sam odločil in ko bodo izpolnjeni njegovi pogoji". 

Uradnik je navedel pet pogojev: popolno prenehanje agresije in atentatov sovražnika, vzpostavitev konkretnih mehanizmov, ki bi zagotovili, da Islamski republiki ne bo vsiljena vojna, zagotovljeno in jasno opredeljeno plačilo vojne odškodnine in reparacij, konec vojne na vseh frontah in za vse vpletene odporniške skupine v regiji ter mednarodno priznanje in jamstva za iransko suverenost nad Hormuško ožino.

Iranski uradniki so večkrat ponovili, da si želijo popolnega konca vojne, ne le premirja, še poroča Press TV.

"Pogajajo se in si hudo želijo dogovora, vendar se to bojijo povedati, ker menijo, da jih bodo ubili lastni ljudje. Prav tako se bojijo, da jih bomo ubili mi," je dejal Trump, ki je v zadnjih dneh večkrat govoril o pogajanjih med stranema.

Trump je pred republikanci v sredo še ponovil, da povsem uničujejo Iran, demokrate pa je obtožil, da želijo zmanjšati pomen velikega uspeha, ki so ga dosegli v Iranu. Dodal je, da demokratom ni všeč izraz vojna, ker bi moral zanjo dobiti odobritev kongresa, zato da bo sam uporabljal izraz vojaška operacija. Trump je do zdaj v mesecu dni posredovanja proti Iranu redno uporabljal izraz vojna, čeprav zanjo ni dobil odobritve kongresa, kot to zahteva ustava.

Admiral Brad Cooper je v videu, ki ga je objavilo centralno poveljstvo, v sredo zatrdil, da so ZDA zadele dve tretjini iranskih tovarn streliva – raket, dronov in mornariških proizvodnih zmogljivosti. "Smo na poti, da povsem uničimo iranski širši vojaški proizvodni aparat," je izjavil admiral.

Dodal je, da so doslej zadeli več kot deset tisoč tarč, skupaj z Izraelci pa še tisoč več. Uničili naj bi 92 odstotkov največjih iranskih vojaških ladij.

Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je v sredo med uradnim krščanskim bogoslužjem v Pentagonu glasno molil, naj vsak naboj najde svojo tarčo. Bral je molitev, ki naj bi jo vojakom pred zajetjem predsednika Venezuele Nicolasa Madura izrekel vojaški kaplan, in jo prenesel na vojno poroti Iranu, poroča med drugim televizija MS NOW.

