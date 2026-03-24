Oven

Vaše razpoloženje bo danes nihalo. To vas bo lahko pripeljalo do težav, če ne boste previdni. Pustite vsaj eno nogo na realnih tleh. Samo ostanite močno povezani z realnostjo ali pa se boste znašli brez zagona. Bolj se vključite v nek pomemben projekt, ne prepustite ga kar tako drugim.

Bik

Za vašim hrbtom se dogaja marsikaj, o čemer se vam niti ne sanja, zato danes namenite nekaj časa raziskovanju ozadja. Zelo verjetno se boste dokopali do zanimivih podatkov. Marsikateri vas bo zelo ujezil ali celo prizadel. Spoznali boste, kaj vse so ljudje sposobni narediti za slavo in dobiček.

Dvojčka

Zalotili se boste, da želite pobegniti od civilizacije z ljubljeno osebo. To bo pravi dan za to. Vsaj načrtujte miren večer doma z vašo posebno osebo. Želeli boste tudi potešiti druge čutne želje, željo po dobri hrani, pijači ali udobnem stolu oziroma postelji. Vsi tu pa tam potrebujemo nekaj sprostitve.

Rak

Komaj ste čakali, da si boste lahko oddahnili in današnji dan bo več kot primeren za to. Posvetite se družbi, ki jo že dolgo pogrešate in se nasmejte ob dobrem vinu. Na ljubezenskem področju se vam bodo morda danes uresničile skrite želje. Stopite korak naprej in naredite nekaj v tej smeri.

Lev

Danes boste morali biti na delovnem mestu zelo previdni. Vzpostavili boste nek odnos, ki bi lahko škodil vašemu ugledu. Delovne okoliščine bodo rahlo napete, zato previdno. Ne bodite kritični le na račun drugih, tudi sami pri sebi premislite, ali obstaja kaj, kar bi lahko izboljšali. Priliv, ki ga pričakujete, ne bo prišel pravočasno.

Devica

Sprostitev in užitek bosta danes v ospredju. Nikar ne silite v nekaj, raje se vključite v aktivnosti, ki ne potrebujejo intenzivne energije. Počnite tisto, kar vas veseli. Danes vam bodo razmerja veliko bolj pomembna. Čutili boste potrebo po socializaciji in po tem, da morate biti še posebej prijateljski.

Tehtnica

Čas bo pravi, da izločite vse nepotrebno in zastarelo v vašem življenju, še posebej če gre za nezdravo razmerje, ki vam preprečuje, da bi sledili svojim sanjam in željam. Za vse to boste bolj dovzetni kot običajno. Bolj jasno boste videli barvo drugih in lahko boste odkrili skrivnost skritega vidika neke situacije.

Škorpijon

Danes vas bo nekaj vrglo iz tira. Najbolj navadna mesta lahko prinesejo najbolj neobičajno ljubezen. Poskrbite, da boste danes končali čim več vsakdanjih opravkov. Tudi če boste samo odnesli smeti v zabojnik, vas bo lahko to pripeljalo do resnične povezave. Nikar ne čakajte in naredite kaj, da boste spoznali nove ljudi.

Strelec

Zelo uspešni ste pri postavljanju pravil, še bolj pa pri njihovem upoštevanju. Pazite pa, da ne bi postavili preveč pravil in pogojev v odnosih z drugimi, saj bi se vam v tem primeru prav zagotovo ljudje postavili po robu. Vaš partner se trudi po najboljših močeh, da bi vam lahko bral misli. Problem je ta, da jih nenehno spreminjate.

Kozorog

Pred vami so denarne težave, zato previdnost pri financah ne bo odveč. Čeprav je čas nakupov, se ne prenaglite. Začnite previdno upravljati s svojimi financami. Danes bosta v ospredje stopila družinsko in družabno življenje. Vaša družabnost in želja po njej bosta na visokem nivoju. Konflikti v odnosih niso vidni.

Vodnar

Na delovnem mestu lahko danes pričakujete nepotrpežljivost. Določeno delo še vedno ni obrodilo sadov, zato rezultati še niso vidni. Zavedati se morate, da kdor čaka, dočaka. Zato le mirno. Kmalu boste prejeli dobre novice, ki bodo vzpostavile pomirjajoče vzdušje na delovnem mestu. V ljubezni ste v cikličnem obdobju.

Ribi

Vztrajali boste pri svojem, pa čeprav ne boste popolnoma prepričani, da imate prav. Najbolje bi bilo, da bi še enkrat premislili vse skupaj. Priznajte morebitno napako. Naj vas ne bo strah, da bi tako kaj izgubili, kvečjemu pridobili boste. Vezani stojte partnerju ob strani, saj bo potreboval vašo oporo, samski pa se ozrite okoli sebe.