Nekoč priljubljena britanska pevka Duffy je oznanila, da je pripravljena prvič javno spregovoriti o svoji ugrabitvi in spolnem napadu , ki sta močno zaznamovala njeno življenje in kariero.

Duffy (s polnim imenom Aimee Anne Duffy) bo o tej hudi travmi spregovorila v dokumentarnem filmu, ki ga pripravljajo na platformah Disney+ in Hulu, v njem pa bo ponudila poglobljen vpogled v svoje življenje – od vzpona do slave do travmatičnih izkušenj, ki so sledile. Pri pripravi bodo sodelovali tudi njeni bližnji, prijatelji in sodelavci iz glasbene industrije, kar naj bi omogočilo bolj celostno razumevanje njene zgodbe.

41-letna glasbenica je že leta 2020 razkrila, da so jo omamili, ugrabili in odpeljali v drugo državo, kjer so jo več tednov zadrževali in spolno zlorabljali. Ta izkušnja jo je globoko pretresla in vplivala na njeno duševno zdravje, zaradi česar se je za dolgo obdobje popolnoma umaknila iz javnega življenja.

Aprila 2020 je celo objavila daljši čustven zapis , v katerem je podrobneje opisala, kaj se ji je zgodilo.

Po travmatičnem dogodku je živela v izolaciji in se soočala z velikimi psihičnimi stiskami. Okrevanje je trajalo več let, poiskala je tudi strokovno psihološko pomoč. Zdaj pa je končno začutila, da lahko svojo zgodbo deli z javnostjo.

Novi dokumentarec bo tako prvič predstavil njeno izkušnjo v celoti, hkrati pa tudi njeno pot okrevanja in ponovnega iskanja same sebe. Ustvarjalci poudarjajo, da bodo zgodbo obravnavali spoštljivo in občutljivo, saj gre za zelo osebno in bolečo tematiko.

Duffy se je o tem odločila spregovoriti tudi zato, da bi pomagala drugim žrtvam podobnih dejanj, da se ne bi počutile same, in da bi spodbudila več odprtih pogovorov o spolnem nasilju, ki je pogosto še vedno premalo razumljeno in prijavljeno.

