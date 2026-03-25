Oven

V razmerju bi moralo biti vse zmerno, vendar bo nekaj privedlo do prepirov. Poskušajte sprejeti partnerjeve argumente in njegovo mnenje. S tem boste dokazali, kako zreli ste v resnici. Samski boste dali prednost sebi in svojim ambicijam. Življenje brez ljubezni vam trenutno ustreza, zato nadaljujte proti svojemu cilju.

Bik

Ne bo vam treba v družbo, da bi se imeli lepo. Če boste le utegnili, se odpravite na rekreacijo, v fitnes, v naravo ali pa uživajte na domačem kavču. Zelo boste uživali v samoti in več stvari vam bo bolj jasnih, saj boste lahko v miru razmislili. Prišli boste do zaključka, da so vaš najhujši sovražnik prav vaše misli.

Dvojčka

Izrazite, kar boste čutili, saj bo danes vse lažje. To lahko storite tudi z malo strahu pred težavami. Po drugi strani pa boste tudi bolje razumeli, kaj vam želijo povedati drugi. Ne bojte se pokazati svojih čustev, a pazite, da ne boste pokazali ali povedali prav vsega, saj bi vam to lahko nakopalo nekaj težav.

Rak

Točno veste, kam vodi vaša pot in ne želite, da bi se kdo vmešal v vaše zadeve. Ob vsem bi lahko postali zlobni, posesivni ali nesramni do drugih. Vsekakor bo čas dober, da naredite, kar morate, sami in ne z drugimi. Napake, narejene v naglici, ali konflikti se bodo lahko pojavili zaradi vaše nepotrpežljivosti.

Lev

Danes vas bo nekaj precej presenetilo. Kar padlo bo z neba, vi pa ne boste vedeli, kako se na to odzvati. Preprosto mirno počakajte, saj se bodo stvari umirile same od sebe. Manj ko se boste obremenjevali, bolje bo. Prepustite se toku življenja, pa boste videli, kam vas bo pripeljal. Veliko se boste družili.

Devica

Dan bo prinesel ugodje, čeprav se po vsej verjetnosti ne bosta mogla izogniti manjšim krizam družinskega ali poslovnega karakterja. Vse se bo zelo hitro rešilo. Vajin odnos postaja vse bolj stabilen. Malo več časa in truda vložite v medsebojno razumevanje in zvezde vam bodo lahko samo potrdile, da ste našli idealnega partnerja.

Tehtnica

Današnji dan bo več kot primeren za nove začetke, zato ne razmišljajte preveč, ampak hitro ukrepajte. V novi situaciji boste hitro odkrili pomembne prednosti. Nekoga boste videli v povsem drugačni luči kot do zdaj. Zaradi tega boste že dopoldne nekoliko mirnejši, zvečer pa vam bo srečanje z njim odprlo oči.

Škorpijon

Čas je, da usmerite svoje misli v prihodnost. Osredotočite se na področje, ki vam bo omogočilo raziskovanje vašega razuma in njegovih zmožnosti. Koliko časa je že minilo, odkar ste naredili nekaj čisto spontanega? Zakaj ne bi pričeli ponovno študirati? Zakaj se ne bi naučili igrati inštrumenta? Vse je mogoče, upajte si.

Strelec

Danes bo pravi dan za dodaten zaslužek, toda ostali bodo težko razumeli vaš finančni korak. Bodite previdni, ko boste izražali vaša čustva, ne delajte tega preveč odprto. Tako ne boste ranjeni, če ne boste dobili odgovora, ki ga boste želeli. Uskladite vaše načrte in sredstva, potem pa enostavno uživajte.

Kozorog

Dan bo prinesel izbruh potlačene napetosti, a v kolikor je vajina zveza čvrsta, ta ne bo prinesel toka nezaželenih dogodkov. Po izbruhu lahko pričakujete izboljšanje v odnosu, saj sta kljub vsemu v pozitivnem obdobju, v katerem se bosta dobro razumela. Drug drugega bosta spodbujala in se skupaj veselila doseženega.

Vodnar

Družabni dogodki vam bodo ukradli veliko prostega časa, a boste našli način, da boste združili prijetno s koristnim. Potrudite se, da vaše družinsko življenje zaradi tega ne bo trpelo. Morda vašemu partnerju ne bodo všeč bučne zabave, a ga boste uspeli nagovoriti, da se vam bo pridružil.

Ribi

Domači bodo živeli svoje življenje in zdelo se vam bo, da v njem ni veliko prostora za vas. Srečali se boste s staro družbo. Dobre okoliščine bodo podpirale vaše poslovne in finančne ambicije, čeprav boste notranje nezadovoljni. Padla bo delovna motivacija in določene ovire bodo blokirale uresničitev vaših poslovnih zamisli.