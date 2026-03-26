Divji šparglji: kje rastejo, kako jih nabirati in kako pripraviti

Divji šparglji veljajo za eno najbolj cenjenih spomladanskih dobrot. Njihova sezona se začne marca in traja vse do maja, zato je zdaj pravi čas za izlet v naravo, toda pozor: pri nabiranju veljajo določene omejitve.

Divji špargelj oziroma ostrolistni beluš (lat. Asparagus acutifolius) uspeva predvsem v toplih, sredozemskih območjih, tako jih v Sloveniji najpogosteje najdemo v Istri, na Krasu in v Vipavski dolini.

Nabiranje divjih špargljev ni mačji kašelj, saj najraje rastejo v gosti, pogosto trnasti podrasti na gozdnih robovih ter ob poteh in cestah. Zelo pogosto jih najdemo v družbi robidovja in drugega bodečega rastja, zato je za nabiranje ključna primerna oprema, kot so rokavice, robustni čevlji in oblačila, ki v celoti pokrivajo roke in noge. Prav vam bo prišla kakšna palica, s katero lahko pridržite bodeče grmovje (in odganjate kače), nujen pa je oster vid, saj tankih zelenih, včasih celo vijoličastih poganjkov ni težko spregledati.

Na kaj je treba biti pozoren?

Najboljši so mladi, še nežni poganjki, dolgi približno od deset do 20 centimetrov. Pri nabiranju ne trgajte celih rastlin, temveč le vrhnje poganjke ter spoštujte naravo in omejitve nabiranja.

Koliko divjih špargljev lahko naberete?

V Sloveniji lahko gozdne plodove nabira vsakdo in kjerkoli, to velja tudi za divje šparglje, a ne v neomejenih količinah. Pravilnik o varstvu gozdov namreč določa, da lahko posameznik za lastne potrebe dnevno nabere največ kilogram zelnatih rastlin, med katere spadajo tudi divji šparglji.

Kako pripraviti divje šparglje?

Osnovno pravilo za pripravo špargljev je: ne komplicirajte. Več ko boste dodajali sestavin, bolj boste prekrili njihov okus. Lahko jih le skuhate na sopari – toliko, da se zmehčajo –, posolite in popoprate ter pokapate z oljčnim oljem in limono, pa boste dobili odlično predjed oziroma zelenjavno prilogo. Če ste že začeli sezono peke na žaru, lahko na njem spečete tudi šparglje – na žar jih zložite kar cele in jih pokapajte z oljčnim oljem, ko pa so pečeni, nanje nastrgajte parmezan.

Daleč najbolj priljubljen recept za pripravo špargljev je sicer jajčna omleta oziroma fritata ali fritaja – na hitro prepraženem česnu podušite očiščene in nalomljene šparglje, da se zmehčajo, nato pa jih prelijte z umešanimi jajci. Takšni omleti lahko dodate tudi drugo sveže spomladansko zelenje, na primer koprive, koromač, drobnjak, peteršilj, rman, lahko pa tudi šunko ali slanino.

Divji šparglji se odlično ujamejo z jajci.

Preprost, a učinkovit recept je tudi juha iz divjih špargljev – te preprosto skuhajte, nato pa spasirajte s paličnim mešalnikom in juho obogatite z malo sladke ali kisle smetane. Seveda pa se divji šparglji odlično obnesejo tudi s testeninami ali v rižoti.

Oglejte si še: