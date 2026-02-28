Alpski smučarji so v Garmisch-Partenkirchnu, kjer je bil v soboto na sporedu smuk za svetovni pokal. Marco Odermatt, ki na nedavnih olimpijskih igrah ni osvojil zlate kolajne, je smučal kot po tirnicah in premagal dobitnike kolajn iz Bormia. Miha Hrobat je zaostal dve sekundi in 31 stotink, kar je pomenilo 19. mesto. Bolj zadovoljen s svojim nastopom in rezultatom je bil Martin Čater, ki je s številko 42 prišel na 12. mesto (+1,93).

Odermatt je bil zadovoljen s svojim nastopom. Foto: Reuters Švicar Marco Odermatt je po koncu zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 dejal, da te zanj niso bile razočaranje, pa čeprav ni osvojil zlate kolajne. Serijski zmagovalec s tekem svetovnega pokala je bil srebrn na veleslalomu in v kombinaciji dvojic ter bronast na superveleslalomu. Na smuku je bil v Bormiu šele četrti. Olimpijsko zlato je osvojil njegov mlajši rojak Franjo von Allmen, srebrn je bil še en mladenič, Italijan Giovanni Franzoni, bronast pa veteran iz Italije Dominik Paris.

Na prvem smuku po igrah je Odermatt znova smučal z odliko kot po tirnicah in s številko deset ob prihodu v cilj prevzel vodstvo skoraj sekundo pred še enim Švicarjem Stefanom Rogentinom. A na vrhu so bili še rojak Alexis Monney, Franzoni in s številko 15 von Allmen. Približal se mu je samo Monney, na le štiri stotinke. Franzoni je zaostal dobro sekundo, von Allmen pa po večji napaki sredi proge skoraj sekundo in pol. Oba sta ostala brez stopničk.

Miha Hrobat Foto: Guliverimage

Najboljši slovenski smukač zadnjih sezon Miha Hrobat v slogu te zime kljub smučanju brez večjih napak ni bil dovolj hiter in je v cilju za Odermattom zaostal dve sekundi in 31 stotink. Osvojil je 19. mesto. Bolj zadovoljen je bil Martin Čater, ki je s številko 42 prišel na 12. mesto (+1.93). To je njegov najboljši dosežek na smukaških tekmah po Val Gardeni 2024, ko je bil peti. V zadnjih petih sezonah je bil samo na petih tekmah v prvi deseterici.

Alpsko smučanje, Garmisch-Partenkirchen, smuk (m):



1. Marco Odermatt (Švi) 1:47,57

2. Alexis Monney (Švi) +0,04

3. Stefan Rogentin (Švi) +0,98

4. Vincent Kriechmayr (Avt) +1,20

4. Giovanni Franzoni (Ita) +1,20

6. Franjo von Allmen (Švi) +1,47

7. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) +1,50

8. Florian Schieder (Ita) +1,54

9. Dominik Paris (Ita) +1,55

10. Justin Murisier (Švi) +1,57

...

12. Martin Čater (Slo) +1,93

19. Miha Hrobat (Slo) +2,31

Za Odermatta je bila to 54. zmaga v karieri in deveta v letošnji sezoni, od tega četrta v smuku. Švicar ima v smukaškem seštevku 175 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem von Allmenom. Slednji ima tako le še teoretične možnosti za osvojitev malega kristalnega globusa. Do konca sezona sta na sporedu še dva smuka. Odermatt je vodilni tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, v katerem je zbral 1485 točk. Obeta se mu peti zaporedni veliki kristalni globus, saj drugi Brazilec Lucas Pinheiro Braathen devet preizkušenj do konca sezone zaostaja 687 točk.

V nedeljo ob 11.15 bo v Garmisch-Partenkirchnu na sporedu še superveleslalom.

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (29/38):



1. Marco Odermatt (Švi) 1.485 točk

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 798

3. Atle Lie McGrath (Nor) 694

4. Loic Meillard (Švi) 683

5. Franjo von Allmen (Švi) 664

6. Henrik Kristoffersen (Nor) 655

7. Timon Haugan (Nor) 609

8. Giovanni Franzoni (Ita) 514

9. Marco Schwarz (Avt) 506

10. Vincent Kriechmayr (Avt) 491

...

44. Žan Kranjec (Slo) 145

62. Miha Hrobat (Slo) 101

95. Martin Čater (Slo) 38

146. Nejc Naraločnik (Slo) 4



Smukaški seštevek (7/9):



1. Marco Odermatt (Švi) 610 točk

2. Franjo von Allmen (Švi) 435

3. Dominik Paris (Ita) 325

4. Giovanni Franzoni (Ita) 274

5. Florian Schieder (Ita) 251

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 222

...

23. Miha Hrobat (Slo) 70

31. Martin Čater (Slo) 38

55. Nejc Naraločnik (Slo) 4