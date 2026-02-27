Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Kulm Anže Lanišek smučarski skoki

Diskvalifikacija

"Vsi tekmovalci so na meji, tako da lahko pride do takšne stvari, ki se je zgodila Anžetu"

Anže Lanišek | Anže Lanišek je trening na Kulmu končal na devetem in tretjem mestu, v kvalifikacijah pa zaradi neustreznega dresa ni nastopil. | Foto Reuters

Anže Lanišek je trening na Kulmu končal na devetem in tretjem mestu, v kvalifikacijah pa zaradi neustreznega dresa ni nastopil.

Foto: Reuters

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek bo zaradi diskvalifikacije pred današnjim kvalifikacijskim poletom na Kulmu v soboto le gledalec. Kriv je neustrezen dres oziroma neustrezna višina razkoraka. "Dejstvo je, da gre tu vedno za milimetre, vsi tekmovalci so na meji, tako da lahko pride do takšne stvari, ki se je danes zgodila Anžetu. Kot je sam dejal, se je tik pred meritvijo spotaknil, skoraj padel, dres mu je malenkost zlezel in tukaj je izgubil tiste milimetre," je diskvalifikacijo pojasnil vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik.

Domen Prevc
Sportal Prevc tik za tekmecema, diskvalifikacija Laniška

Smučarski skakalci se po olimpijskih igrah vračajo v tekmovalni ritem svetovnega pokala s poleti na Kulmu, kjer so danes opravili kvalifikacije za sobotno posamično tekmo. Na to so se uvrstili trije od petih Slovencev: Domen Prevc je bil tretji, Timi Zajc 26., Žak Mogel pa 39.

Rok Oblak je na 42. mestu za dve mesti zgrešil preboj na tekmo, Anže Lanišek (9. in 3. na današnjem treningu) pa ni dobil priložnosti za kvalifikacijski skok, saj je bil pred njim diskvalificiran zaradi neustreznega dresa. 

"Na vrhu naleta merijo dolžino razkoraka. Če je ta razkorak nižji od predvidenega za določenega tekmovalca, glede na njegove mere, potem pride do diskvalifikacije. Dejstvo je, da gre tu vedno za milimetre, vsi tekmovalci so na meji, tako da lahko kdaj pride do takšne stvari, ki se je zgodila Anžetu. Kot je dejal sam, se je tik pred meritvijo spotaknil, skoraj padel, dres mu je malenkost zlezel in tukaj je izgubil tiste milimetre," je za Sportal dejal vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik.

"Dejstvo je, da gre tu vedno za milimetre, vsi tekmovalci so na meji, tako da lahko kdaj pride do takšne stvari, ki se je zgodila Anžetu." | Foto: Aleš Fevžer "Dejstvo je, da gre tu vedno za milimetre, vsi tekmovalci so na meji, tako da lahko kdaj pride do takšne stvari, ki se je zgodila Anžetu." Foto: Aleš Fevžer

"Ni šlo za kakšno namerno ..."

Diskvalifikacija Laniška je pomenila, da se je kot zadnji, 40., skozi šivankino uho na sobotno tekmo uvrstil avstrijski zvezdnik Stefan Kraft, kar je pri ljubiteljih skokov že sprožilo razmišljanja o teorijah zarote.

"V štartu lahko res pomisliš na to, a tu ni šlo za kakšno namerno stvar, sploh, glede na to, kaj je Anže povedal. Tu gre morda bolj za malo nepazljivost kot karkoli drugega. Verjamem, da bo v nedeljo normalno skakal," pravi Pogorelčnik.

Na vprašanje, koliko so zaradi Domnove prevlade in pritožb bolj pod drobnogledom kontrolorjev, pa dodaja: "Vsi tisti tekmovalci, ki so spredaj, ki so v špici, so zagotovo večkrat kontrolirani kot ostali. Če si večkrat kontroliran, je večja možnost, da se kdaj zgodi kakšna napaka. Pa tu ne gre le za Domna, pač pa za vse tiste v top 10, ki so redno na kontroli."

Domen Prevc je kvalifikacije končal na tretjem mestu. Za Stephanom Ebacherjem in Naokijem Nakamuro. | Foto: Reuters Domen Prevc je kvalifikacije končal na tretjem mestu. Za Stephanom Ebacherjem in Naokijem Nakamuro. Foto: Reuters

Domen brani mali kristalni globus

Sobotna tekma na letalnici bo prva v poletih v tej sezoni svetovnega pokala (tekmovalci so letos že leteli v Oberstdorfu, a takrat na svetovnem prvenstvu), v kateri Prevc brani mali kristalni globus.

Lanišek je v razvrstitvi poletov lani končal na drugem mestu.

Kulm Anže Lanišek Gorazd Pogorelčnik smučarski skoki
