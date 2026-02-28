Domen Prevc začenja branjenje malega kristalnega globusa

Smučarske skakalce ob 13.30 čaka prva tekma te sezone svetovnega pokala na letalnici (ob 12.30 bo še trening). Pomerili se bodo na Kulmu, kjer bo Domen Prevc začel branjenje malega kristalnega globusa. Ob Prevcu bosta od Slovencev nastopila še Timi Zajc in Žak Mogel.

Skakalna karavana se po olimpijskih igrah vrača v tekmovalni ritem svetovnega pokala. Pred tekmovalci je prva tekma na letalnici v svetovnem pokalu v tej sezoni. Januarja so sicer že leteli v Oberstdorfu, a takrat na svetovnem prvenstvu, ko je Domen Prevc v velikem slogu postal svetovni prvak.

Prevc, ki danes začenja branjenje malega kristalnega globusa, je bil v petkovih kvalifikacijah tretji, pred njim sta bila Stephan Embacher in Naoki Nakamura.

Med štirideseterico tekmovalcev sta še dva Slovenca, Timi Zajc (26. v kvalifikacijah) in Žak Mogel (39.). Rok Oblak je na 42. mestu obstal v kvalifikacijah, Anže Lanišek, ki je lansko sezono končal na drugem mestu v seštevku poletov, pa je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran.

Trening serija bo ob 12.30, prva serija posamične tekme pa uro pozneje.

V nedeljo na Kulmu sledi še ena posamična preizkušnja.

Smučarski poleti, Kulm, posamična tekma (m):