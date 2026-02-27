Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Prevc namignil orjaškemu Marjanoviću: Ti bi lahko držal smuči #video

Boban Nika THUMB | Foto Facebook

Foto: Facebook

Košarkarski klub Ilirija je na družbenih omrežjih objavil simpatičen video, v katerem izpostavlja glavne vrhunce obiska Planice s srbskim košarkarjem Bobanom Marjanovićem v glavni vlogi. 224 centimetrov visoki center je napovedal svoj obisk tudi na finalu konec marca, in to s slovensko zastavo.

Kot je povedal v uvodu, si je od nekdaj želel smučarske skoke ogledati v živo. Slovenska nordijska reprezentanca mu je željo izpolnila v sredo, ko je v zibelki slovenskih skokov potekalo državno prvenstvo.

224 centimetrov visoki srbski košarkar, nekdanji klubski kolega Luke Dončića, od letos pa član ljubljanske Ilirije, se je najprej z žičnico zapeljal do zaletišča, posnel serijo selfijev s pravljično planiško kuliso, srečal pa se je tudi s slovenskimi junaki letošnjih olimpijskih iger Domnom Prevcem, ki mu je namignil, da bi bil idealen za držanje skakalnih smuči, Niko Prevc in Anžetom Laniškom.

Kot smo zapisali že pred dnevi, Nike tako nasmejane še nismo videli, kot je na skupni fotografiji s srbskim velikanom, ki je precej višji od njenih smuči. Marjanović je obljubil, da si bo ogledal tudi sklep svetovnega pokala, ki bo v Planici med 26. in 29. marcem, s seboj pa bo kot pravi podpornik slovenskih skakalcev prinesel slovensko zastavo.

