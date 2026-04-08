Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
8. 4. 2026,
17.51

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
smučarski skoki Milano Cortina 2026 olimpijske igre Matjaž Han Nika Vodan Anže Lanišek Domen Prevc Nika Prevc

Sreda, 8. 4. 2026, 17.51

38 minut

Sprejem pri ministru za gospodarstvo, turizem in šport

Matjaž Han sprejel dobitnike odličij na zimskih OI v Italiji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
sprejem olimpijskih medalistov, Domen Prevc, Nika Prevc | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je v ljubljanski vili Podrožnik sprejel štiri dobitnike medalj na olimpijskih igrah, ki so bili februarja v Italiji. Četverca smučarskih skakalcev, ki je osvojila medalje, je dobila tudi denarne nagrade.

Srečanje z nordisjko smučarsko reprezentanco. Domen Prevc, Nika Prevc
Na skakalnici v Predazzu je Nika Prevc prišla do treh medalj vseh barv, dve zlati je osvojil njen brat Domen Prevc, na mešani ekipni tekmi sta bila zlata Anže Lanišek in Nika Vodan.

"Štiri leta sem imel privilegij, da sem bil na čelu ministrstva, ki pokriva tudi šport in to je nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo. Kar velikokrat sem imel ob uspehih možnost slišati Zdravljico. Danes vam bom dal tudi odločbe o denarnih nagradah za uspehe v Italiji in jutri boste lahko šli že zapravljati ... Vaši uspehi so plod dolgoletnega dela in odrekanj," je na med drugim dejal dejal Han.

Na sprejemu so bili med drugimi tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac s sodelavci, državni sekretar Dejan Židan in predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Steiner.

Bobinac: Slovenije je bila med najboljšo trojico po številu medalj na prebivalca

"Danes slavimo šport in najvišje možne uspehe. Februarja je bilo na OI 92 držav, 3000 športnic in športnikov, videli smo izjemna tekmovanja na sedmih prizoriščih in prav tako izjemne zgodbe, ki jih lahko piše le šport. Slovenije je bila med najboljšo trojico po številu medalj na prebivalca. Štirikrat smo se veselili medalj ... Posebej pomembno pa je bilo tudi, kako ste se družili in sodelovali, čeprav so smučarski skoki videti kot zelo individualni šport, pa brez ekipnega dela ni uspehov," je dejal Bobinac.

Zahvalil se je vsem, ki so in še sodelujejo z olimpijci na njihovih športnih poteh. Pa tudi navijačem, "saj je šport tisto, kar slovenski narod združuje". Obenem je spomnil na naslednje zimske OI čez štiri leta v Franciji, "ki bodo zagotovo tudi slovenske".

sprejem olimpijskih medalistov, Domen Prevc, Nika Prevc | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Ob denarni nagradi še spominski kovanec

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport tudi finančno nagrajuje dobitnike medalje po pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni. Denarne nagrade podeljuje tudi OKS, četverica skakalcev pa je prejela tudi spominske kovance, ki so bili izdani ob dnevu slovenskega športa.. Dobitniki olimpijskih medalj, ki še niso prejeli Bloudkovih nagrad, pa avtomatično dobijo tudi najvišje državno priznanje za šport; te nista dobila še Domen in Nika Prevc in jima bo izročena na slovesnosti februarja prihodnje leto.

Po tej ureditvi je največjo nagrado za uspehe na igrah Milano-Cortina prejela smučarska skakalka Nika Prevc. Za zlato v ekipni tekmi ter srebrom in bronom v posamični konkurenci bo prejela skupaj 166.750 evrov bruto, od tega 124.250 od MGTŠ in 42.500 od OKS.

sprejem olimpijskih medalistov, Domen Prevc, Nika Prevc | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Njen uspeh bo prinesel drugo najvišjo nagrado trenerju Juriju Tepešu, ki je sodeloval pri vseh medaljah svoje varovanke, tudi pri ekipni, kjer je ekipo vodil skupaj s trenerjem moške reprezentance Robertom Hrgoto. To nagrado si bosta zato razdelila. Skupaj bo tako Tepeš prejel 140.500 evrov bruto. Njegov trenerski kolega Hrgota bo za ekipno medaljo in posamično medaljo Domna Prevca prejel 102.500 evrov.

Domnu Prevcu z dvema osvojenima zlatima medaljama (eni v posamični in eni v ekipni konkurenci) pripada nagrada 126.250 evrov, Anžetu Lanišku in Niki Vodan pa po 51.250 za osvojeno ekipno zlato.

smučarski skoki Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijske igre Matjaž Han Nika Vodan Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Nika Prevc Nika Prevc
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

