Redick se je slišal z Dončićem, oslabljeni Lakersi našli razlog za nasmeh

Oslabljena zasedba Los Angeles Lakersov je v ligi NBA prekinila niz treh zaporednih porazov. Jezerniki so kljub odsotnosti Luke Dončića in Austina Reavesa, manjkala pa sta tudi Marcus Smart in Jaxson Hayes, s 119:103 premagali Golden State Warriorse, ki so pogrešali Stephena Curryja. Najboljši igralec Lakersov je bil LeBron James s 26 točkami, 11 asistencami in osmimi skoki.

Temelji Los Angeles Lakersov, ki so bili po razmerju zmag in porazov 15-2 prejšnji mesec videti kot kandidati za naslov prvaka, so se v zadnjem času začeli precej rušiti. Lakersi so se namreč ob plazu poškodb znašli pod hudim pritiskom, vsaj manjši obliž na rame pa sta prekinitev treh zaporednih porazov in zmaga nad Golden State Warriorsi, čeprav so Jezerniki igrali brez Luke Dončića, Austina Reavesa, Marcusa Smarta in Jaxsona Hayesa.

Pred srečanjem z Warriorsi je o zdravstvenem stanju Dončića spregovoril tudi trener Lakersov J. J. Redick. Po besedah ​​glavnega trenerja sta se z Dončićem slišala med njegovim okrevanjem v Španiji, Slovenec pa naj bi bil "relativno dobre volje". Dobro napreduje tudi Reaves, za katerega je Redick dodal, da mu dobro dene stik z ekipo. Oba košarkarja bosta sicer odsotna vsaj do konca rednega dela sezone, zaenkrat pa še ni znano, kdaj točno se bo slovenski as vrnil čez lužo.

Foto: Guliverimage

Curry po dveh tekmah znova počival, James prvi strelec Lakersov

Čeprav glavni trener Lakersov v zadnjem obdobju nima mirnega spanca, se mu je po tekmi z Golden Statom, ki je pogrešal prvega zvezdnika Stephena Curryja, vsaj za nekaj časa od srca odvalil kamen. Še posebej po zadnjem porazu Lakersov proti prvakom, ko so Jezerniki s 87 točkami dosegli najmanj točk v tej sezoni, ob tem pa proste mete metali le 14/31. Tokrat so bili bolj razpoloženi, sedem košarkarjev je doseglo dvomestne številke, kar je bilo na koncu dovolj za skromne gostitelje.

Pot do zmage so Lakersi našli v drugem polčasu, po dveh četrtinah so namreč gostje v Chase Centru vodili le s 53:49, drugi polčas pa so nato ob precej bledi predstavi domačih dobili s 66:54. Lakersi so zdaj na lestvici na petem mestu izenačeni s četrtim Houstonom (51-29), le zmago več in poraz manj imajo Denver Nuggetsi. Warriorsi so izgubili 42. v sezoni, s čimer ostajajo na desetem mestu, v boju za končnico jih čaka zahteven boj v play-inu.

Foto: Reuters

James udaril po tabli

Lakersi so v tej sezoni dobili tri od štirih medsebojnih tekem z Golden Statom. Iz igre so tokrat metali z več kot 61-odstotno uspešnostjo, za tri so zadeli 16 od 29 poskusov, imeli pa so tudi 37 asistenc (Golden State 13 manj). Domači so bili precej manj strelsko navdihnjeni, iz igre so zadeli polovico svojih poskusov, od tega pa zadeli le devet trojk.

Pri Lakersih je odgovornost prevzel izkušeni LeBron James, ki je srečanje končal pri 26 točkah (11/17 met iz igre), osmih skokih in enajstih asistencah. Izkušeni košarkar je v tretji četrtini precej prestrašil navijače Jezernikov, saj je ob eni izmed obrambnih akcij z roko udaril po tabli koša, zatem pa se takoj prijel za roko. Kljub temu je na srečo gostov lahko nadaljeval srečanje. 41-letni Američan se je v prvih minutah zadnje četrtine podpisal pod pet od skupno svojih enajst asistenc, dosegel je še šest točk in dokončno zapečatil usodo tekmecev.

Poleg njega je bil dvomesten še Deandre Ayton z 21 točkami (9/11 za 2), 16 točk je dodal Jake LaRavia, ki je zadel štiri trojke iz petih poskusov. Dve točki manj je ob osmih asistencah prispeval Luke Kennard, 12 sta jih vknjižila Rui Hachimura in Nick Smith Jr., deset pa Bronny James. Pri domačih se je pod dvomestne številke prav tako podpisalo sedem košarkarjev, največ, 17, sta jih dosegla Nate Williams in Brandin Podziemski.

Lakerse naslednja preizkušnja čaka že v noči na soboto, ko se bodo ob 4.30 po slovenskem času pomerili s Phoenix Sunsi.

Foto: Reuters

Houston Rocketsi, ki se na zahodu bojujejo tudi z Lakersi, so v noči na petek s 113:102 premagali Philadelphia 76erse. Pri teh zaradi operacije slepiča ni igral Joel Embiid. Za Rocketse je bila to že osma zaporedna zmaga, najbolj zaslužen za njo je bil z 29 točkami Kevin Durant, 19 točk sta jih dodala Jabari Smith Jr. in Amen Thompson. Za 76erse je Tyrese Maxey prispeval 23 točk.

New York Knicksi so s 112:106 premagali Boston Celticse, Josh Hart je ob zmagi prispeval 26 točk (5/7 za 3), eno manj je ob desetih asistencah vknjižil Jalen Brunson. Jayson Tatum je bil s 24 točkami, 13 skoki in osmimi asistencami prvo ime Bostona.

Brandon Ingram je ob zmagi Toronta nad Miamijem (128:114) dosegel 38 točk, sedem skokov in sedem asistenc.

Liga NBA, 9. april

