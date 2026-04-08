Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sreda,
8. 4. 2026,
20.33

2 uri, 2 minuti

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Orlando Magic Minnesota Timberwolves Liga NBA Liga NBA

Sreda, 8. 4. 2026, 20.33

2 uri, 2 minuti

Liga NBA, 8. april

Težko delo za oslabljeno Minnesoto

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Minnesota Timberwolves, Julius Randle | Foto Reuters

Foto: Reuters

V košarkarski ligi NBA se naglo izteka redni del sezone, moštva imajo na voljo le še dve do tri tekme. Stvari so že bolj ali manj odločene, poteka le še nekaj bojev za razvrstitev, na vzhodu pa imata Orlando in Philadelphia še možnost preboja med najboljšo šesterico, ki prinaša neposredno uvrstitev v končnico. Magic bodo pomembno zmago ponoči iskali doma proti oslabljenim Minnesota Timberwolvesom, ki se bodo morali spet znajti brez prvega zvezdnika Anthonyja Edwardsa. Minnesota se lahko teoretično po število zmag še izenači s popolnoma zdesetkanimi LA Lakers, a ker so ti dobili vse tri medsebojne tekme v tej sezoni, jih prehiteti ne more.

Lakers so se po izjemnem marcu, v katerem so na krilih Luke Dončića nizali zmage, popolnoma razpadli v aprilu. Gonilni sili kalifornijskega napada Luka Dončić in Austin Reaves bijeta bitko s časom, da bi vsaj do drugega kroga končnice odpravila poškodbi, trener JJ Redick nazadnje ni mogel računati niti na LeBrona Jamesa, na seznamu poškodovanih je že dalj časa obrambni steber Marcus Smart …

LA Lakers so po nizu porazov na lestvici zahodne konference prehiteli Denver Nuggets, vsak čas jih lahko še Houston Rockets in tako Jezernike v prvem krogu končnice čaka težje delo, kot bi jih, če bi ostali na odličnem tretjem mestu. Do konca rednega dela LA čakajo še spopadi z Golden State Warriorsi (10. april), Phoenix Sunsi (11. april) in Utah Jazzi (13. april).

Liga NBA, 8. april

Orlando Magic Minnesota Timberwolves Liga NBA Liga NBA
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

