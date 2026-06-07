Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
7. 6. 2026,
8.00

Osveženo pred

1 ura, 37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
Formula 1 VN Monaka Monte Carlo Andrea Kimi Antonelli Mercedes-AMG F1 George Russell McLaren Ferrari Red Bull Racing Max Verstappen Lewis Hamilton Charles Leclerc

Nedelja, 7. 6. 2026, 8.00

1 ura, 37 minut

VN Monaka ob 15.00

Verstappen in Hamilton dala Antonelliju nasvet, ki je nasmejal vse

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
Monako Andrea Kimi Antonelli | Max Verstappen in Lewis Hamilton sta se po kvalifikacijah malo pohecala s Kimijem Antonellijem. | Foto Reuters

Max Verstappen in Lewis Hamilton sta se po kvalifikacijah malo pohecala s Kimijem Antonellijem.

Foto: Reuters

Italijanski najstnik Kimi Antonelli lahko popoldne v Monte Carlu doseže peto zaporedno zmago in še okrepi vodstvo v skupnem seštevku sezone formule 1. Max Verstappen in Lewis Hamilton, večkratna svetovna prvaka, se zavedata, kako težko je prehitevati na ozki ulični stezi. Za dirkača Mercedesa imata tako nasvet za štart: "Ko ugasnejo luči, počakaj eno sekundo." Dogajanje bomo na Sportalu od 15. ure spremljali v živo.

Monako Andrea Kimi Antonelli
Sportal Najstniku tudi v Monte Carlu "pole position", Ferrari brez prve vrste

Verstappen: Ko ugasnejo luči, počakaj eno sekundo

Kimi Antonelli je navdušil tudi na kvalifikacijah v Monte Carlu. | Foto: Reuters Kimi Antonelli je navdušil tudi na kvalifikacijah v Monte Carlu. Foto: Reuters Ljubitelji formule 1 so na trnih, ob 15.00 bodo ugasnile štartne luči na najbolj posebni dirki, na veliki nagradi Monaka. Moderna formula 1 ne sodi več na ozke ulice, a je to nepogrešljiva dirka. Prvič jo bo s prvega položaja začel 19-letni Kimi Antonelli, Mercedesov dirkač, ki vodi v skupnem seštevku sezone. Tik za njim bosta precej bolj izkušena Max Verstappen (Red Bull) in Lewis Hamilton (Ferrari), ki imata skupaj kar 11 naslovov svetovnega prvaka. Ko so bili po sobotnih kvalifikacijah skupaj na novinarski konferenci, so ju vprašali, če imata za italijanskega mladeniča kakšen nasvet. Odgovor je nasmejal vse. "Ko ugasnejo luči, počakaj eno sekundo. Tak je moj nasvet," je v šali dejal Verstappen. "Ja, kar dve sekundi," je dodal Hamilton. Antonelli je dobil prejšnje štiri dirke, zato se svetovna prvaka zavedata, da potrebujeta nekaj njegove pomoči, da bi ga lahko premagala.

Štartna mesta na šesti dirki sezone, veliki nagradi Monaka:

Verstappen spet pravi, Hamilton se je čudil

Lewis Hamilton je priznal, da so pričakovali več. | Foto: Reuters Lewis Hamilton je priznal, da so pričakovali več. Foto: Reuters Antonellijev kvalifikacijski krog je bil res vrhunski, kar nenazadnje potrjuje šele šesto štartno mesto njegovega ekipnega kolega in prvega tekmeca za naslov prvaka. George Russell (Mercedes) je zaostal štiri desetinke. Pravzaprav je bil ob Italijanu po kvalifikacijah zares zadovoljen samo še Verstappen. "Končno se v dirkalniku spet počutim kot pravi jaz." Te Nizozemčeve besede so lahko strah za tekmece. Medtem Hamilton kljub tretjemu štartnemu položaju, najboljšemu s Ferrarijem doslej, ni bil najbolj zadovoljen. Monte Carlo je namreč najboljša priložnost, da rdeči iz Maranella pridejo do zmage. "Na treningih smo bili zelo močni. Nato skoraj nič nismo spreminjali dirkalnika, pa je bil občutek v njem na kvalifikacijah zelo drugačen," se je čudil Anglež. Njegov ekipni kolega Charles Leclerc bo ob njem v drugi vrsti. Monačan je bil sicer v zelo hitrem odločilnem krogu, a je v 12. zavoju naredil manjšo napako in zadel ob zid.

Monako Isack Hadjar Red Bull
Sportal Že prvi dan trčenja v Monaku in veliko upanje za Ferrari
Monako Charles Leclerc Ferrari
Sportal Če je kakšna proga, kjer lahko stavite na Ferrari, je to Monako
Šanghaj Charles Leclerc
Sportal Leclerc in Ferrari sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja
Formula 1 VN Monaka Monte Carlo Andrea Kimi Antonelli Mercedes-AMG F1 George Russell McLaren Ferrari Red Bull Racing Max Verstappen Lewis Hamilton Charles Leclerc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.