Italijanski najstnik Kimi Antonelli lahko popoldne v Monte Carlu doseže peto zaporedno zmago in še okrepi vodstvo v skupnem seštevku sezone formule 1. Max Verstappen in Lewis Hamilton, večkratna svetovna prvaka, se zavedata, kako težko je prehitevati na ozki ulični stezi. Za dirkača Mercedesa imata tako nasvet za štart: "Ko ugasnejo luči, počakaj eno sekundo." Dogajanje bomo na Sportalu od 15. ure spremljali v živo.

Verstappen: Ko ugasnejo luči, počakaj eno sekundo

Kimi Antonelli je navdušil tudi na kvalifikacijah v Monte Carlu. Foto: Reuters Ljubitelji formule 1 so na trnih, ob 15.00 bodo ugasnile štartne luči na najbolj posebni dirki, na veliki nagradi Monaka. Moderna formula 1 ne sodi več na ozke ulice, a je to nepogrešljiva dirka. Prvič jo bo s prvega položaja začel 19-letni Kimi Antonelli, Mercedesov dirkač, ki vodi v skupnem seštevku sezone. Tik za njim bosta precej bolj izkušena Max Verstappen (Red Bull) in Lewis Hamilton (Ferrari), ki imata skupaj kar 11 naslovov svetovnega prvaka. Ko so bili po sobotnih kvalifikacijah skupaj na novinarski konferenci, so ju vprašali, če imata za italijanskega mladeniča kakšen nasvet. Odgovor je nasmejal vse. "Ko ugasnejo luči, počakaj eno sekundo. Tak je moj nasvet," je v šali dejal Verstappen. "Ja, kar dve sekundi," je dodal Hamilton. Antonelli je dobil prejšnje štiri dirke, zato se svetovna prvaka zavedata, da potrebujeta nekaj njegove pomoči, da bi ga lahko premagala.

Štartna mesta na šesti dirki sezone, veliki nagradi Monaka:

What a Quali! 😎🙌



Here's how the grid is set to line up for the Monaco Grand Prix ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Eyf9J8Wnj0 — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Verstappen spet pravi, Hamilton se je čudil

Lewis Hamilton je priznal, da so pričakovali več. Foto: Reuters Antonellijev kvalifikacijski krog je bil res vrhunski, kar nenazadnje potrjuje šele šesto štartno mesto njegovega ekipnega kolega in prvega tekmeca za naslov prvaka. George Russell (Mercedes) je zaostal štiri desetinke. Pravzaprav je bil ob Italijanu po kvalifikacijah zares zadovoljen samo še Verstappen. "Končno se v dirkalniku spet počutim kot pravi jaz." Te Nizozemčeve besede so lahko strah za tekmece. Medtem Hamilton kljub tretjemu štartnemu položaju, najboljšemu s Ferrarijem doslej, ni bil najbolj zadovoljen. Monte Carlo je namreč najboljša priložnost, da rdeči iz Maranella pridejo do zmage. "Na treningih smo bili zelo močni. Nato skoraj nič nismo spreminjali dirkalnika, pa je bil občutek v njem na kvalifikacijah zelo drugačen," se je čudil Anglež. Njegov ekipni kolega Charles Leclerc bo ob njem v drugi vrsti. Monačan je bil sicer v zelo hitrem odločilnem krogu, a je v 12. zavoju naredil manjšo napako in zadel ob zid.