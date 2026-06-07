Mlada asa Lucas Coenen in Kay de Wolf sta bila razred zase v prvi vožnji velike nagrade Latvije. Za sabo sta pustila tri voznike, ki imajo skupaj 12 naslovov svetovnega prvaka: Jeffreyja Herlingsa, Romaina Febvra in petega Tima Gajserja. Jan Pancar je bil 14. Coenen je bil kljub zmagi povsem iz sebe, saj je del vožnje odpeljal brez sklopke, kar je bilo na tej progi zelo nevarno. Odločilna druga vožnja v Kegumsu sledi ob 16.10.

Slovenca v MXGP imata letos sezono tako dobrih nastopov kot ponesrečenih. Zanju ni bila najboljša niti sobotna kvalifikacijska vožnja, ko je bil Tim Gajser (Yamaha) sedmi, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 17. Najboljša sta bila Lucas Coenen (KTM) in Jeffrey Herlings (Honda), ki sta na prvih dveh mestih tudi v letošnjem prvenstvu. Gajser je zaradi padcev in poškodb na Sardiniji, v Franciji in nazadnje v Nemčiji izgubil stik z najboljšima. Za mladim Belgijcev, s katerim sta dobra prijatelja, zaostaja že 94 točk.

Lucas Coenen dobil prvo vožnjo kljub težavi s sklopko

Lucas Coenen dirka za četrto zmago sezone. Foto: Guliverimage V prvi vožnji Gajser s štartne rampe ni potegnil slabo, a ker je šele sedmi izbiral svoje mesto na rampi, ni imel notranje linije v prvem zavoju in je tako iz njega pripeljal šele kot osmi. A je bil v prvem krogu agresiven in tako je napredoval na šesto mesto Povedli so Coenen, aktualni prvak Romain Febvre (Kawasaki) in Herlings. Pancar je bil 18.

Šele sredi vožnje je Herlings prišel mimo Febvra, pa tudi Kay de Wolf (Husqvarna), ki je na zadnjih dirkah vse boljši. Nekaj krogov pozneje je prehitel še Herlingsa. Coenen je bil medtem že osem sekund pred to trojico, 10 sekund za njimi pa Gajser. Ko je prišel slovenski as na šesto mesto, je bil torej zaostanek za prvimi petimi previsok, da bi jih še lahko ujel.

Coenen je v zaključku spustil ritem dirkanja, saj je imel težave s sklopko in De Wolf ter Herlings sta se mu približala na vsega tri oziroma pet sekund. Belgijec je bil zaradi težav z motorjem precej jezen. Kljub zmagi. "Mislil sem, da bom umrl. Sklopka mi je odpovedala. Ni prejela. Na trojnih skokih pa jo res potrebuješ," je dejal v prvi izjavi. Gajser je na petem mestu zaostal pol minute. Pancar je ob koncu napredoval na 14. mesto (minuta in pol zaostanka).

MXGP Latvije, prva vožnja:



1. Lucas Coenen (KTM)

2. Kay de Wolf (Husqvarna)

3. Jeffrey Herlings (Honda)

4. Romain Febvre (Kawasaki)

5. Tim Gajser (Yamaha)

6. Ruben Fernandez (Honda)

7. Pauls Jonass (Kawasaki)

8. Andrea Adamo (KTM)

…

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Dirko sta zaradi poškodbe izpustila Tom Vialle (Honda) in Andrea Bonacorsi (Ducati), ki je padel v soboto na kvalifikacijah in se porezal s tačko.

MXGP, skupni seštevek sezone po prvi vožnji (7/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 379 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 342

3. Romain Febvre (Kawasaki) 288

4. Tim Gajser (Yamaha) 276

5. Maxime Renaux (Yamaha) 261

6. Kay de Wolf (Husqvarna) 253

7. Ruben Fernandez (Honda) 237

8. Andrea Adamo (KTM) 226

…

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 61

Sacha Coenen na pol poti do šeste zmage

Sacha Coenen Foto: Guliverimage Tudi v šibkejšem razredu MX2 ima rdečo tablico vodilnega v prvenstvu Coenen, Lucasov brat dvojček Sacha Coenen. Po izvrstnem štartu prve vožnje se je tekmecem hitro odpeljal na 10 sekund prednosti in prvi del nedeljske naloge opravil z odliko. Njegov tekmec za lovoriko Simon Längenfelder (KTM) je bil šele peti, potem ko sta ga po tesni bitki v zadnjem krogu prehitela Camden McLellan in Guillem Farres (oba Triumph). Drugi je bil Mathis Valin (Kawasaki), a že s 24 sekundami zaostanka. Prav v Kegumsu je Sacha Coenen dosegel svojo prvo zmago v svetovnem prvenstvu, to nedeljo lahko drugo letošnjo in skupno že sedmo.

Svetovno prvenstvo se bo nadaljevalo čez dva tedna, z drugo najbližjo dirko Sloveniji letos. To bo velika nagrada Italije v Montevarchiju sredi Toskane. To je odlična priložnost, da na prizorišču podprete Gajserja in Pancarja.