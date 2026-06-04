Karavana formule 1 se je preselila v Evropo, kjer bo prva od devetih dirk na stari celini tista najbolj posebna, ulična v Monte Carlu. Dirke bodo ob nedeljah ob 15. uri, kvalifikacije ob sobotah ob 16. uri. Po zmagah Mercedesa na prvih petih dirkah sezone bi na šesti lahko videli prvo za Ferrari ali McLaren. "Če je kakšna proga, kjer bi stavil na nas, je to Monako," je pred začetkom dirkaškega konca tedna v domači kneževini dejal Charles Leclerc, predlanski zmagovalec. Lani je tu slavil Lando Norris z McLarnom.

S šestimi zmagami je kralj Monaka Ayrton Senna

Ayrton Senna je v Monte Carlu zmagal šestkrat. Foto: Guliverimage Na ulicah Monte Carla dirkajo že skoraj 100 let. VN Monaka je bila ena od sedmih dirk prve sezone svetovnega prvenstva dirkačev formule 1 leta 1950. Od tiste sedmerice so danes na koledarju še angleški Silverstone, belgijski Spa in italijanska Monza. Za Monte Carlo pravijo, da je edina nepogrešljiva dirka formule 1, čeprav za široke dirkalnike ozke ulice niti slučajno niso več primerne za dirkanje čez 300 kilometrov na uro.

Nekoč so v Monte Carlu zmagovali samo največji šampioni. Šest zmag ima Ayrton Senna, po pet Graham Hill in Michael Schumacher ter štiri Alain Prost. Od še aktivnih voznikov je tu največkrat zmagal sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton, trikrat. V zadnjem desetletju smo v Monaku videli kar sedem različnih zmagovalcev, trije med njimi še niso postali svetovni prvak, torej Charles Leclerc (zmagovalec leta 2024), Sergio Perez (2022) in Daniel Ricciardo (2018). Zadnji, ki je tu zmagal dvakrat oziroma celo trikrat zapored, je bil Nico Rosberg (od 2013 do 2015). Ker so prehitevanja z modernimi dirkalniki tu tako težka, so kvalifikacije še pomembnejše. Dirkaške vrline v Monaku niso tako opazne. Med ekipami je v kneževini najuspešnejši McLaren, ki ima že 16 zmag. To je lani dočakal po dolgih 17 letih. Letos pa bo angleška ekipa v Monte Carlu obeležila svojo tisočo dirko v kraljici avtomotošporta.

Zadnjih osem zmagovalcev VN Monaka:



2025 – Lando Norris (McLaren)

2024 – Charles Leclerc (Ferrari)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Sergio Perez (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Daniel Ricciardo (Red Bull)

2017 – Sebastian Vettel (Ferrari)

Prvič vse evropske dirke ena za drugo

V četrtek se je krog po kneževini z McLarnom M2B iz leta 1966 zapeljal Mika Häkkinen. McLaren ta konec tedna obeležuje tisočo dirko v formuli 1. Foto: Reuters Po dveh šprinterskih koncih tedna (Miami in Montreal) bomo na prvi od devetih evropskih dirk letošnjega prvenstva spremljali klasični program: trije prosti treningi, kvalifikacije in 78 krogov dolgo dirko. Že nekaj let ni več monaške tradicije, da sta petkova treninga v četrtek. Zdaj sta tako kot drugod v petek. V zadnjih letih pa so se ure dirkanja zamaknile, tako da dopoldne sploh več ne dirkajo. Kvalifikacije se bodo v soboto začele šele ob 16. uri, dirka pa je v nedeljo na sporedu ob 15. uri. Še ena zanimivost: prvič bodo vse evropske dirke ena za drugo, od VN Monaka pa do premierne VN Španije v Madridu. Dirka v Barceloni, letos uradno VN Katalonije, sledi naslednji konec tedna. VN Kanade, ki je bila običajno sredi evropske sezone, pa so odpeljali že konec maja.

Časovnica VN Monaka:



Petek, 5. junij

13.30 prvi trening

17.00 drugi trening



Sobota, 6. junij

12.30 tretji trening

16.00 kvalifikacije



Nedelja, 7. junij

15.00 dirka

Prvih pet dirk, pet zmag Mercedesa

Kimi Antonelli je dobil prejšnje štiri dirke, potem ko je v Montrealu odstopil George Russell. Imela sta odlično bitko. Foto: Reuters VN Monaka je šesta dirka sezone, na prvih petih sta slavila dirkača ekipe Mercedes. George Russell je dobil VN Avstralije, preostale štiri pa 19-letni Kimi Antonelli, ki vodi v skupnem seštevku. Počasna, zavita steza v kneževini pa bo priložnost za tekmece srebrne puščice. McLaren je potencial dirkalnika pokazal z dvojno zmago na šprintu v Miamiju, Oscar Piastri je bil drugi na dirki v Suzuki, Lando Norris pa v Miamiju. Vsi pa s prstom kažejo na Ferrari, češ da ima najboljši šasijo dirkalnika, a do zdaj za zmage ni bil konkurenčen zaradi primanjkljaja v moči pogonskega sklopa. Ta v Monte Carlu ne bo ključen, zato pozor na Lewisa Hamiltona, ki je bil pred dvema tednoma v Montrealu drugi, Charles Leclerc pa ima letos dve tretji mesti.

Lani je v Monaku zmagal Lando Norris z McLarnom. Foto: Reuters Čeprav Norris živi v Monte Carlu, pravi, da je zanj domača dirka še vedno tista v Silverstonu. "Tukaj samo spim," je dejal v smehu. Lani jo je prvič osvojil in po tem postal svetovni prvak. Za McLaren dirka od leta 2019 in je danes dirkač z največ odpeljanimi dirkami za to ekipo. Prejšnji rekord Davida Coultharda je 26-letnik že presegel na šest dirk. Rekord sicer nima posebne teže, saj je bilo nekoč v eni sezoni formule 1 precej manj dirk. "Letos na to dirko nismo prišli s tako dobrimi rezultati kot lani, a sem vseeno optimističen. Skušali bomo doseči prvi štartni položaj in zatem še zmago. Sta pa Ferrari in Mercedes zelo močna," je pred začetkom dirkaškega konca tedna izpostavil Britanec.

Skupni seštevek pred VN Monaka (5/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 131 točk

2. George Russell (Mercedes) 88

3. Charles Leclerc (Ferrari) 75

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 72

5. Lando Norris (McLaren) 58

6. Oscar Piastri (McLaren) 48

7. Max Verstappen (Red Bull) 43

8. Pierre Gasly (Alpine) 20

9. Oliver Bearman (Haas) 18

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 16



1. Mercedes 219 točk

2. Ferrari 147

3. McLaren 106

4. Red Bull 57

5. Alpine 35

6. Racing Bulls 21

"Še vedno je Mercedes ekipa, ki jo je treba premagati"

Lando Norris in Charles Leclerc ob dirkačih Mercedesa sodita v najožji krog favoritov za nedeljsko dirko v Monte Carlu. Foto: Reuters

V ekipi, ki je ponos Italije, za dirko v Monaku vseeno ne prevzemajo vloge favorita. "Ne," je odgovoril Leclerc. "Tukaj bomo sicer boljši. Če je kakšna proga, kjer bi stavil na nas, je to najverjetneje Monako. Ampak vseeno menim, da ima Mercedes od začetka leta veliko prednost. Zato mislim, da bo tudi tu zelo, zelo močan. Tudi McLaren bo zelo močan. Mislim, da bo tudi Red Bull zelo močan. Je pa res, da smo imeli na prejšnjih dirkališčih težave na dolgih ravninah, ki jih tukaj torej ne bo. Imamo dobro šasijo, dobro aerodinamiko. To nam bo pomagalo, ampak še vedno je Mercedes ekipa, ki jo je treba premagati," je še dejal predlanski zmagovalec Monte Carla, ki je pred domačo dirko podpisal novo večletno pogodbo s Ferrarijem.

Fernando Alonso upa, da so res odpravili težavo z dirkalnikom in bo lahko v njem zdržal celotno dirko. Foto: Reuters Še dobra novica iz ekipe Aston Martin. Te letos zanje ni bilo še nobene. Zaradi velikih težav s tresenjem dirkalnika je moral veteran Fernando Alonso tudi nedavno v Montrealu odstopiti. "Marsikaj smo spremenili od Kanade. Sem optimističen, da smo težavo rešili. V Kanadi sem čutil velike bolečine. Sedež smo premaknili skoraj na položaj iz lanskega dirkalnika." Prvi dirkalnik ekipe Aston Martin, ki ga je zasnoval Adrian Newey in ga poganja Hondin pogonski sklop, je videl cilj le štirikrat, najboljša uvrstitev za Alonsa in Lanca Strolla pa je 15. mesto. V Monte Carlu bo zelena ekipa iz Silverstona nastopila s posebno barvno shemo dirkalnika.