Monaški voznik formule 1 Charles Leclerc in moštvo Ferrari sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja. "Ne bi mogel biti bolj srečen, da lahko nadaljujem to pot s Ferrarijem. Ta ekipa je bila zame vedno veliko več kot le ekipa, postala je moja druga družina," je ob tem dejal 28-letnik.

Le nekaj dni pred domačo dirko Charlesa Leclerca VN Monaka je moštvo Ferrarija uradno potrdilo, da bo 28-letnik barve ekipe zastopal tudi "v prihodnjih sezonah".

Leclerc je v Ferrarijevem sistemu že vrsto let, leta 2016 se je sprva pridružil njegovi akademiji, v zadnjih sezonah pa postal eden osrednjih likov cirkusa formule 1.

"Biti dirkač Ferrarija so sanje, a hkrati tudi odgovornost, ki je nikoli ne jemljem za samoumevno." Foto: Reuters

"Sanje, a hkrati tudi odgovornost, ki je ne jemljem za samoumevno"

"Ne bi mogel biti bolj srečen, da lahko nadaljujem to pot s Scuderio Ferrari HP. Zame je bila ta ekipa vedno veliko več kot le ekipa. To je ekipa, o kateri sem že od otroštva sanjal, da bi bil njen član. Po vseh teh letih je postala moja druga družina. Skupaj smo delili neverjetne trenutke, pa tudi nekatere težje, a v to ekipo verjamem bolj kot kadarkoli prej. Globoko sem hvaležen, da bomo še naprej drug ob drugem delali za naš skupni cilj. Biti dirkač Ferrarija so sanje, a hkrati tudi odgovornost, ki je nikoli ne jemljem za samoumevno. Še naprej bom dajal absolutno vse, kar lahko, da to ekipo pripeljem nazaj tja, kamor spada, na sam vrh, za vse v Maranellu in predvsem za vse strastne navijače," je ob podaljšanju sodelovanja dejal Leclerc.

Ta je trenutno tretji dirkač sezone, najvišje je v skupni razvrstitvi končal leta 2022, ko je zaostal le za takratnim prvakom Maxom Verstappnom.