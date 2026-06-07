Presenetljiv razplet v Parizu: kdo bo izkoristil priložnost?

Na teniškem OP Francije bo v nedeljo na sporedu še zadnje dejanje. V velikem finalu se bosta pomerila Alexander Zverev in Flavio Cobolli. Oba lovita svojo prvo lovoriko na turnirjih za grand slam.

Za oba glavna akterja bo to dvoboj kariere, predvsem pa priložnost, ki se v tenisu ne ponudi ravno pogosto. Letos sta se zelo hitro poslovila Jannik Sinner in Novak Đoković, medtem ko je Carlos Alcaraz zaradi poškodbe odpovedal turnir. Vprašanje je, kdaj bosta imela Nemec in Italijan še tako odprto pot do lovorike za grand slam.

Alexander Zverev na to lovoriko čaka skoraj dve desetletji in je že večkrat ostal praznih rok. Pred dvema letoma je v finalu Roland Garrosa izgubil proti Carlosu Alcarazu, lani ga je v finalu OP Avstralije ustavil Jannik Sinner, še vedno pa ga boli tudi poraz proti Dominicu Thiemu na OP ZDA leta 2020, ko je bil še najbližje zmagi.

Italijan je imel več počitka

Flavio Cobolli Foto: Reuters

Tokrat mu bo nasproti stal igralec, ki letos navdušuje s svojo igro. Pravzaprav Flavio Cobolli igra tenis življenja. Italijan je že lani opozoril nase z odličnimi predstavami v Wimbledonu, letos pa je naredil še korak naprej. V polfinale se je uvrstil brez dvoboja, saj je Matteo Arnaldi zaradi bolezni odpovedal dvoboj. To pomeni, da je Cobolli zadnji dvoboj odigral pred štirimi dnevi, in postavlja se vprašanje, ali mu je ta počitek koristil ali ne.

Lani ga je Zverev pospravil po treh nizih

Alexander Zverev in Flavio Cobolli sta se do zdaj pomerila štirikrat, boljši izkupiček pa ima Nemec, ki vodi s 3:1 v zmagah. Prvič sta se srečala lani prav na OP Francije, kjer je Zverev v 3. krogu slavil brez izgubljenega niza. Nato je Nemec dobil še četrtfinalni dvoboj v Halleju, letos pa sta igrala že dvakrat. Aprila je v polfinalu Münchna presenetil Cobolli in dosegel svojo prvo zmago proti Zverevu, Nemec pa mu je vrnil udarec le nekaj tednov pozneje v Madridu.

Bodo provokacije s tribun?

Ob vsem pa se Zverev še vedno ne more znebiti temne preteklosti. Nemca sta nekdanji dekleti Olga Šaripova in Brenda Patea v preteklosti obtožili fizičnega nasilja, sam pa je vse obtožbe ves čas zanikal. Nekateri mu domnevnih dejanj vseeno niso oprostili. Bomo poslušali žvižge ali provokacije s tribun?

OP Francije, ATP, finale:

15.00 Flavio Cobolli (Ita/10) - Alexander Zverev (Nem/2)

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