Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
5. 6. 2026,
14.37

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Vsebino omogočajo Terme Krka

Natisni članek

Natisni članek
advertorial noad Terme Krka dieta hujšanje

Petek, 5. 6. 2026, 14.37

1 ura, 16 minut

Utrujeni od neuspešnih diet? Prekinite začarani krog.

Vsebino omogočajo Terme Krka
Terme Krka | Foto Terme Krka

Foto: Terme Krka

Poletje je pogosto tisti del leta, ko začnemo svoje telo opazovati nekoliko drugače. Lažja oblačila, kopalke, druženja in dopusti nas hitro spomnijo, da si želimo več lahkotnosti, energije in samozavesti v svoji koži.

V Terme Šmarješke Toplice prihaja vse več gostov, ki imajo za seboj že številne neuspešne poskuse hujšanja in izkušnjo z jo-jo učinkom. Prav zato smo razvili SlimFit – celovit in strokovno zasnovan program, ki se ne osredotoča le na izgubo kilogramov, temveč predvsem na vzroke, zaradi katerih so se ti nabrali.

Zakaj hitre rešitve ne delujejo?

Hitre diete ali razna pomagala za zmanjševanje apetita, ki so v zadnjem času postala pravi svetovni trend, prinašajo le kratkoročne rezultate. V Termah Šmarješke Toplice zato opozarjamo na pomembno resnico: zdravila in stroge diete so le začasni veter v jadra, krmilo pa je še vedno v vaših rokah.

Terme Krka | Foto: Terme Krka Foto: Terme Krka

Hujšanje, ki ni prepuščeno naključju

SlimFit je strokovno voden program zdravega hujšanja, ki združuje medicinsko diagnostiko, vodene vadbe, učinkovite in varne metode za spodbujanje razgradnje maščob ter blagodejne tretmaje za boljše počutje.

Program se začne s pregledom pri zdravniku internistu, EKG-jem, obremenitvenim testiranjem in laboratorijsko analizo krvi. Tako strokovnjaki preverijo, kako se telo odziva na napor, prepoznajo morebitna zdravstvena tveganja ter upoštevajo prehranske posebnosti in gibalne omejitve. Na podlagi teh izhodišč se oblikuje individualiziran potek programa, ki je prilagojen telesu, zmožnostim in ciljem posameznika.

Kaj pravijo naši gostje?

"Največja prednost je, da gre za celovit življenjski program, ne zgolj za dieto. Ves dan ste aktivni, vendar na svoji ravni. Niste lačni, ni pritiska, poudarek pa je na zavedanju, ne na omejevanju. Prav to ga loči od mnogih drugih programov, ki so pogosto preveč togi ali kratkoročno usmerjeni." – Melina Kappeyne van de Coppello - Rakić, udeleženka programa hujšanja

Dodana vrednost programa …

… je v tem, da se podpora ne konča z zadnjim dnem bivanja. Ko izgine urejeno okolje zdravilišča, vsakdan znova prinese obveznosti, stres, skušnjave in pomanjkanje časa, zato je ključno, da gostje domov odidejo opremljeni z znanjem, recepti, načrtom za vadbo in motivacijo za nadaljevanje doma.

Terme Krka | Foto: Terme Krka Foto: Terme Krka

Cilj ni le vitkejša in čvrstejša postava, temveč tudi boljše razumevanje lastnega telesa, prepoznavanje navad, ki ovirajo napredek, in usvajanje sprememb, ki lahko postanejo del vsakdana.

V objemu narave in sprostitve

Pomemben del izkušnje je tudi okolje, v katerem SlimFit poteka. Terme Šmarješke Toplice združujejo zdravilne učinke termalne vode, blagodejnost dolenjske klime in naravo, ki kar vabi h gibanju na prostem. Sprehodi in aktivnosti v zelenem okolju se dopolnjujejo z razvajanjem v velnes centru Vitarium Spa & Clinique, kjer savne, masaže in sprostitveni tretmaji podprejo regeneracijo telesa. Tako program ni le oddih v zdravišču, temveč izkušnja, ki spodbuja gibanje, sprostitev in bolj zdrav življenjski ritem.

Terme Krka | Foto: Terme Krka Foto: Terme Krka

Pripravljeni na spremembe, ki ostanejo?

Poletje je lahko pravi sprožilec, ki nas spodbudi k spremembi. V Termah Šmarješke Toplice s programom SlimFit poskrbimo, da ta želja ne ostane le sezonska, temveč postane izhodišče za dolgoročnejšo skrb zase.

Terme Šmarješke Toplice

08 20 50 300

booking@terme-krka.eu

advertorial noad Terme Krka dieta hujšanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.