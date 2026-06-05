Utrujeni od neuspešnih diet? Prekinite začarani krog.

Poletje je pogosto tisti del leta, ko začnemo svoje telo opazovati nekoliko drugače. Lažja oblačila, kopalke, druženja in dopusti nas hitro spomnijo, da si želimo več lahkotnosti, energije in samozavesti v svoji koži.

V Terme Šmarješke Toplice prihaja vse več gostov, ki imajo za seboj že številne neuspešne poskuse hujšanja in izkušnjo z jo-jo učinkom. Prav zato smo razvili SlimFit – celovit in strokovno zasnovan program, ki se ne osredotoča le na izgubo kilogramov, temveč predvsem na vzroke, zaradi katerih so se ti nabrali.

Zakaj hitre rešitve ne delujejo?

Hitre diete ali razna pomagala za zmanjševanje apetita, ki so v zadnjem času postala pravi svetovni trend, prinašajo le kratkoročne rezultate. V Termah Šmarješke Toplice zato opozarjamo na pomembno resnico: zdravila in stroge diete so le začasni veter v jadra, krmilo pa je še vedno v vaših rokah.

Foto: Terme Krka

Hujšanje, ki ni prepuščeno naključju

SlimFit je strokovno voden program zdravega hujšanja, ki združuje medicinsko diagnostiko, vodene vadbe, učinkovite in varne metode za spodbujanje razgradnje maščob ter blagodejne tretmaje za boljše počutje.

Program se začne s pregledom pri zdravniku internistu, EKG-jem, obremenitvenim testiranjem in laboratorijsko analizo krvi. Tako strokovnjaki preverijo, kako se telo odziva na napor, prepoznajo morebitna zdravstvena tveganja ter upoštevajo prehranske posebnosti in gibalne omejitve. Na podlagi teh izhodišč se oblikuje individualiziran potek programa, ki je prilagojen telesu, zmožnostim in ciljem posameznika.

Kaj pravijo naši gostje? "Največja prednost je, da gre za celovit življenjski program, ne zgolj za dieto. Ves dan ste aktivni, vendar na svoji ravni. Niste lačni, ni pritiska, poudarek pa je na zavedanju, ne na omejevanju. Prav to ga loči od mnogih drugih programov, ki so pogosto preveč togi ali kratkoročno usmerjeni." – Melina Kappeyne van de Coppello - Rakić, udeleženka programa hujšanja

Dodana vrednost programa …

… je v tem, da se podpora ne konča z zadnjim dnem bivanja. Ko izgine urejeno okolje zdravilišča, vsakdan znova prinese obveznosti, stres, skušnjave in pomanjkanje časa, zato je ključno, da gostje domov odidejo opremljeni z znanjem, recepti, načrtom za vadbo in motivacijo za nadaljevanje doma.

Foto: Terme Krka

Cilj ni le vitkejša in čvrstejša postava, temveč tudi boljše razumevanje lastnega telesa, prepoznavanje navad, ki ovirajo napredek, in usvajanje sprememb, ki lahko postanejo del vsakdana.

V objemu narave in sprostitve

Pomemben del izkušnje je tudi okolje, v katerem SlimFit poteka. Terme Šmarješke Toplice združujejo zdravilne učinke termalne vode, blagodejnost dolenjske klime in naravo, ki kar vabi h gibanju na prostem. Sprehodi in aktivnosti v zelenem okolju se dopolnjujejo z razvajanjem v velnes centru Vitarium Spa & Clinique, kjer savne, masaže in sprostitveni tretmaji podprejo regeneracijo telesa. Tako program ni le oddih v zdravišču, temveč izkušnja, ki spodbuja gibanje, sprostitev in bolj zdrav življenjski ritem.

Foto: Terme Krka