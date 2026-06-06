Rusija je dobila vojno v teritorialnem smislu. Toda to ni teritorialna bitka, to je bitka za suverenost. Ukrajina je dobila to bitko za suverenost, ko je ubranila Kijev pred Rusi. Ukrajina je izgubila bitko za teritorij na vzhodu, a je dobila večjo in pomembnejšo bitko za suverenost, trdi znani ameriški zgodovinar in poznavalec Rusije Stephen Kotkin.

Leta 2022, ko je izbruhnila vsesplošna vojne med Rusijo in Ukrajino, je Stephen Kotkin dejal, da bi bilo za Ukrajino dobro, če bi prišlo do premirja v slogu Korejske vojne med letoma 1950-1953, tj. premirja vzdolž frontne črte. Številni so to Kotkinovo zamisel sprejeli, tako da je postala priljubljena.

Vrnitev optimizma iz leta 2023?

Kotkin je pred dnevi v pogovoru za Youtubov kanal Hoover Institution dejal, da so leta 2023 številni optimistično menili, da bo Ukrajina s protiofenzivo pregnala rusko vojsko z vsega svojega ozemlja, a se to ni zgodilo. Rusija ima še vedno pod nadzorom koridor med Donbasom in Krimom.

Zdaj je podobno zavladal optimizem, po katerem je Ukrajini v vojaški prednosti in ne potrebuje premirja.

Kotkin proti vzporednicam z Münchnom leta 1938

Kotkin nasprotuje vzporednicam med Münchenskim sporazumom s Hitlerjem leta 1938 in današnjimi pogajanji z Rusijo. "Pogajanja z Rusijo niso München. Leta 1938 sta Adolfu Hitlerju britanski premier Neville Chamberlain in francoski predsednik vlade Edouard Daladier dala Sudete. Tukaj se nič ne daje Putinu. Putin to ozemlje že ima. In če ozemlje ne moreš dobiti nazaj na bojišču, kaj boš storil?"

O Ukrajini Kotkin govori od 30 minute dalje:

"Rekel sem, da je Rusija dobila vojno v teritorialnem smislu. Toda to ni teritorialna bitka, to je bitka za suverenost. Ukrajina je dobila to bitko za suverenost, ko je ubranila Kijev pred Rusi. Ukrajina je izgubila bitko za teritorij na vzhodu, a je dobila večjo in pomembnejšo bitko za suverenost."

Južnokorejski scenarij za Ukrajino

"Vzemimo to zmago in jo konsolidirajmo s prekinitvijo spopadov. Izgubljenega ozemlja ne moremo dobiti nazaj s silo. Morda bomo ozemlje dobili nazaj pozneje, morda bo Rusija razpadla ... Ne legalizirajmo osvajanja Rusije, ampak samo zamrznimo spopade vzdolž frontne črte. Da bi si lahko Ukrajina opomogla in obnovila. In šla po poti Južne Koreje," svetuje Kotkin.

Vzhod Ukrajine, ki ga je zasedla Rusija, je bil pred vojno zarjaveli pas (območje s propadlo težko industrijo, op. p.). Ni zelo vredno ozemlje. Kar je vredno, je država z imenom Ukrajina in suverenost te države smo ubranili, pojasnjuje ameriški zgodovinar.

Putin zavrnil širokogrudnega Trumpa

Donald Trump je po mnenju Kotkina veliko ponudil Putinu, a je ta to zavrnil, kar kaže, da se bo bojeval do zadnjega diha. Trump je mislil, da je to dogovor o ozemlju. Putinu ponudil preostali del Donbasa, da bi Rusija končala vojno.

Donald Trump se je s Putinom pogajal kot nepremičninski poslovnež, ki je menil, da je vse v ozemlju. Foto: Guliverimage

Ukrajinci so nasprotovali, da bi brez boja izročijo Rusiji preostali del Donbasa. Rusi bi za zasedbo tega ozemlja s silo potrebovali leta. Ukrajinska strategija je: ne izročitev ozemlja, ampak prisiliti Rusijo, da z zasedbo vsakega koščka Donbasa plača najvišjo ceno v krvi, poudarja Kotkin.

Ukrajinska revolucija vojskovanja z droni

Kotkin je še povedal, kje se je pred leti zelo zmotil glede poteka rusko-ukrajinske vojne: "Mislil sem, da vojna izčrpavanja pomeni, da Ukrajina potrebuje premirje. Čeprav Ukrajina izgublja manj vojakov od Rusije, je to še vedno hudo zanjo (ker ima manj prebivalcev kot Rusija, op. p.). Ukrajina pa je, kar nisem pričakoval, drastično zmanjšala svoje žrtve na bojišču. Z mojstrsko uporabo dronov v zraku in na tleh."

"Trdim pa, da imam še vedno prav, ko pravim, da gre v tej vojni za suverenost in ne za ozemlja ter da Ukrajina potrebuje premirje za svojo obnovo," je še dejal Kotkin.